محمد اسماعيل - القاهرة - تسبب إصابة الأنسجة.. 7 أضرار لـ"فرقعة الأصابع"

كتبت- شيماء مرسي

فرقعة الأصابع من العادات السيئة التي يقوم بها الكثير من الأشخاص، ولهذه العادة العديد من الآثار السلبية على الصحة، كما كشف الدكتور شريف حسين استشاري القلب والأوعية الدموية والقسطرة، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك".

- تؤدي على المدى البعيد إلى إصابة الأنسجة.

- تلف الأربطة.

- تلف أوتار الأصابع.

- احمرار الأصابع.

- تورم الأصابع.

- التهاب المفاصل.

- خشونة المفاصل.

ويوضح موقع "healthline"، السبب وراء اتباع البعض هذه العادة، وهي كالتالي:

- يحب بعض الأشخاص سماع صوت فرقعة مفصل الإصبع.

- يعتقد بعض الأشخاص أن فرقعة مفاصل أصابعهم توفر مساحة أكبر في المفصل، مما يخفف التوتر ويزيد من الحركة.

- بمجرد أن تبدأ في فرقعة مفاصل أصابعك لأي من هذه الأسباب، فمن السهل الاستمرار في فعل ذلك كما أنه يحدث دون حتى التفكير في الأمر، وعندما تجد نفسك تقوم بطقطقة مفاصل أصابعك دون وعي عدة مرات في اليوم، تصبح هذه عادة.

نصائح لوقف القيام بذلك؟

- فكر في أن القيام بذلك يسبب كسر مفاصل أصابعك.

-ابحث عن طريقة أخرى لتخفيف التوتر، مثل التنفس العميق أو ممارسة الرياضة أو التأمل.

- اشغل يديك بمسكنات التوتر الأخرى، مثل عصر كرة الضغط.

- ارتد رباطًا مطاطيًا على معصمك وقم بفكه عندما تكون على وشك التفكير في فرقعة أصابعك.

متى يجب استشارة الطبيب؟

عندما يبدو إصبعك ملتويًا أو يبدأ في الانتفاخ، يجب أن ترى طبيبك على الفور، وإذا لاحظت أن مفاصلك مؤلمة أو منتفخة أثناء فرقعة مفاصل أصابعك، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب حالة كامنة ويجب أن يتم تقييمها من قبل طبيبك.