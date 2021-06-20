منها مرض الكلى.. 8 حالات يشير إليها التورم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التورم قد يشير أحيانا إلى حالة مرضية، ويمكن أيضا أن يظهر حتى في الأشخاص الأصحاء أثناء الطقس الحار بسبب الأحذية غير المريحة أو بعد تناول كميات كبيرة من الأطعمة السائلة والمالحة.

ويوضح موقع "برايت سايد"، الحالات المرضية التي يشير إليها التورم.

1- الملح:

الكمية الموصى بها من الملح يوميًا هي 5 جم أو 1 ملعقة صغيرة، وإذا حصلنا على المزيد منه مع الطعام، يبدأ جسمنا في تراكم السوائل، لذا من الأفضل الحد من استهلاك الملح.

2- الحساسية:

إذا كان التورم مصحوبًا بحكة واحمرار، فهذه حساسية، وإذا كان التورم يتطور بسرعة، فأنت بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة، وإذا كان التورم صغيرًا، فإن مضادات الهيستامين ستساعدك على التخلص منه.

3- الهرمونات:

يعد الفشل الهرموني سببًا آخر لتراكم السوائل في الجسم، وإذا كنت تعاني من انتفاخ في البطن، أو تورم الساقين، أو اكتساب بعض الوزن، فمن المرجح أن تكون وذمة هرمونية، لذا من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بالبروتين وتقليل كمية الأطعمة الحلوة والحارة والمالحة.

4- أمراض الكلى:

يمكن أن يشير التورم الذي يظهر على الوجه بشكل رئيسي في الصباح إلى مشاكل في الكلى، بالإضافة إلى ذلك، قد تلاحظين ألم أسفل الظهر وتغير في لون البول.

5- أمراض القلب:

يمكن أن يشير تورم الساقين والبطن إلى أمراض القلب إذا صاحبها ألم في الصدر أو تعب أو ضيق في التنفس.

6- الأدوية:

يمكن أن يحدث التورم نتيجة تناول أنواع معينة من الأدوية، على سبيل المثال، الحبوب الخافضة للحرارة أو المسكنات أو حبوب منع الحمل، لذا إذا تسبب الدواء في انتفاخ، استشر طبيبك فورا ربما يمكن استبداله بنظير لا يعطي مثل هذه الآثار الجانبية.

7- أسلوب الحياة:

أولئك الذين يقضون معظم اليوم في الوقوف أو الجلوس قد يعانون من وذمة في الساق، لذا يُنصح الأشخاص الذين لديهم وظيفة مستقرة بأخذ فترات راحة منتظمة للقيام ببعض التمارين الرياضية، كما يوصى أيضًا بالتوقف عن عقد ساقيك، وإذا كنت تقف كثيرًا أثناء النهار، فاغتنم الفرصة للجلوس وارتداء أحذية مريحة وجوارب ضاغطة.

8 -الجفاف:

في المرحلة الأولى من الجفاف، يبدأ جسمك في تراكم السوائل لوقت لاحق، ونتيجة لذلك، قد يتورم كاحلك ومعصميك والجزء السفلي من بطنك، لذا من الأفضل تناول ما لا يقل عن 1.2 لتر من الماء يوميًا، وتجنب القهوة والكحول والمشروبات الغازية.