10 أطعمة تحافظ على كبدك.. تناولها بانتظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مهما كانت المواد الضارة التي تدخل أجسامنا، فإن الكبد يعالجها جميعًا، لهذا السبب من المهم للغاية العناية بصحتنا وتناول الأطعمة التي تحافظ على الكبد، كما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- الثوم:

يحتوي على الكثير من المواد المفيدة لكبدك حيث إنه غني بالسيلينيوم، الذي يعزز تأثيرات مضادات الأكسدة ويزيل السموم من الجسم، ويحتوي الثوم أيضًا على الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ويقلل من ضغط الدم في الكبد، بالإضافة إلى ذلك، يوجد فيتامين ب 6 الذي يعمل كعامل مضاد للالتهابات وفيتامين ج الذي يعتبر الحامي الرئيسي لجسمك من الأكسدة الخلوية والضرر.

2- زيت الزيتون:

يساعد زيت الزيتون البكر الممتاز الكبد كثيرًا عند تناوله باعتدال، حيث إنه يوفر القاعدة الدهنية التي تستهلك السموم في الجسم.

3- الخضروات:

لقد ثبت أن الخضراوات ذات الأوراق الخضراء تحمي الكبد، كما تعمل على تعزيز تدفق الصفراء التي تخلص الجسم من الفضلات، وينظف الشمندر الدم بشكل طبيعي، مما يزيد من فعالية الكبد ويساعد على إنتاج العناصر الغذائية، ويساعد البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل بالإضافة إلى الصليبات الأخرى الكبد على إنتاج الإنزيمات للتخلص من السموم.

4- الشاي الأخضر:

غني بمضادات الأكسدة، وهي الكاتيكين التي تنتمي إلى مجموعة الفلافونويد العضوية، ويقول العلماء إنه يساعد على حماية الجسم من أنواع مختلفة من السرطان بسبب هذه الأنواع.

5- الجريب فروت:

لا يحتوي الجريب فروت على الكثير من فيتامين سي فحسب، بل يحتوي أيضًا على الجلوتاثيون الذي يفرزه الكبد، ويشارك في زراعة الأنسجة وترميمها، وإنتاج المواد الكيميائية والبروتينات، واستعادة جهاز المناعة، كما يحتوي الجريب فروت على أكثر من 70 مجم من الجلوتاثيون، مما يساعد الكبد على إنتاج إنزيمات إزالة السموم.

6- الجوز:

كما أن الجوز غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية غير المشبعة التي تمنع تراكم الدهون في الكبد، وهذه الدهون الصحية ضرورية لتكوين أغشية خلوية قوية حول خلايا الكبد.

7-التفاح:

التفاح غني بالبكتين الضروري لتطهير الجسم وإزالة السموم من الجهاز الهضمي والتي بدورها تخفف العبء عن الكبد.

8- الكركم:

المادة الفعالة الرئيسية في الكركم هي الكركمين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية وعامل مضاد للالتهابات، ويساعد على حماية القنوات الصفراوية، ويسرع من تدفق الصفراء، وينظف الكبد، ويجدد الكركمين أيضًا خلايا الكبد، ويمنع السموم والكحول من التحول إلى مركبات ضارة، لذا فإن إضافة القليل من الكركم إلى أطباقك لا يجعلهم ألذ طعمًا فحسب، بل يفيد صحتك أيضًا.

9- الليمون:

يحتوي الليمون على الكثير من فيتامين سي المعروف بخصائصه في تحويل المواد السامة إلى مركبات قابلة للذوبان في الماء يمكن إزالتها بسهولة من الجسم، كما أن القليل من عصير الليمون الطازج يحفز عمل الكبد.

10- الأفوكادو:

الأفوكادو غذاء خارق للكبد،ى حيث يحتوي على الجلوتاثيون إلى جانب الفيتامينات C و E ، والتي تعمل كمضادات للأكسدة لتحييد الجذور الحرة وحماية خلايا الكبد من التلف، وتعتبر فيتامينات E و K الموجودة في هذه الفاكهة من العناصر المضادة للالتهابات التي تحمي الكبد من الآثار الضارة، كما يمكن للدهون الصحية في الأفوكادو أن تنظم مستويات الكوليسترول.