الامارات | جريمة مخيفة يرتكبها "مختل" بحق طفلة في المغرب

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مخيفة يرتكبها "مختل" بحق طفلة في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت جريمة بشعة ارتكبها رجل اربعيني بحق طفلة في السادسة من العمر استياء واسعا وخوفا، بين سكان مدينة الدار البيضاء، والمغرب عموما، حيث تصدرت الجريمة سجال منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحف مواقع مغربية فقد أقدم الرجل على توجيه طعنة قاتلة للطفلة التي كانت تلعب على مقربة من بيتها، دون سبب ظاهر أو دافع منطقي.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، توقيف المشتبه فيه الذي يبلغ 41 عاما، وكشفت التحريات الأولية أنه "يعيش حالة التشرد وتظهر عليه علامات الخلل العقلي".

وطالبت التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي بحسب "روسيا اليوم"، ضرورة عدم ترك المختلين بين الناس، لأنهم يشكلون أذى محدقا بالغير، فيما قال عدد من سكان الحي الذي شهد الجريمة إن الحدث المفجع أصابهم بالذعر وجعلهم يخشون إيذاء أطفالهم بينما يلعبون في الشارع.

وألقى آخرون باللوم على إدمان المخدرات وسط بعض الشباب، ورجحوا أن تكون سببا في كثير من الجرائم التي يجري ارتكابها، بشكل مروع، حتى بدون دافع أحيانا.

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