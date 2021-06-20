في ذكرى وفاته الـ11.. عصام الحضري يطالب متابعيه بالدعاء لـ«والده»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أحيا عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق لكرة القدم ذكرى وفاة والده «كمال الحضري» من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بنشر صورة لوالده بجانب صورة له ووجه له الدعاء.

وشارك عصام الحضري الصورة مع جمهوره ومتابعيه، ودون عليها: «يوافق اليوم الذكرى السنوية الـ 11 لوفاة والدي الحاج كمال الحضري، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك».

ووجه «الحضري» قبل أيام رسالة رومانسية لـ زوجته صابرين رضا، مع صورة تجمعه بها خلال حفل زفاف ابنتهما شدوى وعلّق عليها قائلًا: «في حياة كل واحد مننا جندي مجهول بيكون ضهر وسند ليه لكن أنتي يا أم ياسين️ الجندي المجهول والمعلوم في حياتي وحياة ولادنا».

وخلال الأيام الماضية احتفل الحارس السابق بزفاف ابنته «شدوى الحضري» بحضور عدد كبير من مشاهير الرياضة والإعلام وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة كما شارك جمهوره بصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وتصدر اسم «شدوى الحضري» محركات البحث خلال الأيام الماضية بالتزامن مع حفل زفافها الذي أقيم بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء بينما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور شدوى ووالدها ووالدتها صابرين رضا.

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وظهرت شدوى خلال حفل زفافهما بإطلالة متميزة وقصة شعر ملفتة إذ صففت شعرها كـ«ذيل حصان»، بالإضافة لكثير من اللقطات التي تم تداولها وتفاعل معها عدد كبير ن الجمهور.

كما ظهرت «شهد» ابنة حارس مرمى مصر السابق في عدد من الصور بصحبة عمرو وردة لاعب منتخب مصر والمحترف بالدوري اليوناني كما ظهرت في صورة أخرى وهي تعانق اليوتيوبر الشهير عمرو راضي، موجهة له رسالة باللغة الإنجليزية، قائلة: «بحبك».

كما ظهر الحضري في موقف طريف وهو يحتفل مع ابنته ويرقص ويأكل البطيخ، بينما ظهرت زوجته وهي «تبخر» ابنتها العروس «شدوى».