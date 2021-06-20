«القومي للمرأة»: المدينة «صديقة النساء» بدمياط نتاج عمل بدأ منذ 2008

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى، عملت على تخصيص مناطق آمنة للنساء، بدأتها بوجود منطقة آمنة لهن في «زنين»، ثم أخرى في منطقة إمبابة، حتى جرى افتتاح المدينة الصديقة للنساء في «عزبة البرج» بدمياط مؤخرا.

وأضافت «عبدالمنعم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن إنشاء تلك المدينة نتاج عمل المجلس منذ عام 2008 حتى الآن لتوفير مناطق آمنة للنساء، وبالنسبة للمدينة الصديقة للنساء في دمياط فسبب إنشائها عمل كافة السيدات والرجال على مستوى المحافظة بشكل يومي، حتى ارتأى المجلس ضرورة إنشاء تلك المدينة لمساعده السيدات.

وأوضحت أن المنطقة بها مناطق خاصة لخدمة السيدات، كما جرى إنشاء حضانات وأماكن للعب الأطفال فيها حتى تستطعن ترك أطفالهن فيها، «هي منطقة متعددة الخدمات ومكان مفتوح لأفكار جديدة وكتيرة ممكن تتعمل فيها».

وأكدت أن المجلس بإنشاء مثل تلك المناطق الآمنة للسيدات يعمل على تطوير منتجاتهن وتعليمهن وتطوير مهاراتهن التسويقية، وكذا الرقي بجودة منتجاتهن، لافتةً إلى أنه بالنسبة للراغبين في الاشتراك عليهن التوجه إلى فرع المجلس القومي في دمياط، أو الذهاب للمدينة الصديقة للنساء من أجل التقديم للاشتراك.

وأشارت إلى أن المكان به الكثير من الخدمات للسيدات الزائرات، حيث إن السيدة سيتسنى لها التحرك بأمان وسهولة ويسر في أرجاء المنطقة، كما أن المجلس عمل على تدشين معارض وتدريب لأبناء هؤلاء السيدات وحدائق ومتنزهات، «هي جزء من قرية البرج في دمياط»