الامارات | أنجبته أمه في الشهر الرابع..ريتشارد يحتفل ببلوغ عامه الأول مخالفا توقعات موته

شكرا لقرائتكم خبر عن أنجبته أمه في الشهر الرابع..ريتشارد يحتفل ببلوغ عامه الأول مخالفا توقعات موته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل المولود المبتسر الذي أثارت ولادته وهو في الشهر الرابع،إهتماما عالميا، بعيد ميلاده الأول، وفي حدث طبي نادر، ولدته أمه بعد 4 أشهر من الحمل فقط، ورغم كل التوقعات الطبية بأنه لن يعيش، إلا ان ماحدث فاق كل التوقعات، ليصبح أصغر المبتسرين في العالم، ويدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وذكرت شبكة "سى إن إن"، و"روسيا اليوم" أن ريتشارد ولد قبل خمسة أشهر من موعده الطبيعي، بعدما عانت والدته من مضاعفات طبية تسببت في ولادتها مبكرا، وبلغ وزنه 11.9 أونصة فقط، وكان صغيرا جدا حتى أنه كان بإمكان أحد والديه حمله براحة يده.

وقال ستاسي كيرن طبيب الأطفال المعالج لريتشارد في مستشفى منيسوتا، إنه عندما تلقى والداه ريك وبيث المشورة السابقة للولادة بشأن ما يمكن توقعه بالنسبة لطفل يولد مبكرا جدا هكذا، أخبرهم فريق من الأطباء المتخصصين فى طب الخدّج أن فرص بقائه على قيد الحياة صفر.

وفي ديسمبر 2020، وبعد أن قضى أكثر من ستة أشهر في المستشفى، أصبح ريتشارد قادرا على الخروج مع عائلته، واحتفل الطفل المحظوظ بعيد ميلاده في الخامس من يونيو محاطا بعائلته وثلاثة من الكلاب.

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