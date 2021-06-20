إطلالات اليوم: نيلي كريم جذابة.. وليلي علوي ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_نيلي كريم:

طلت الفنانة نيلي كريم بجاكيت باللون الأخضر، مع بنطلون جينيز باللون الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

_ليلى علوي:

ارتدت الفنانة ليلى علوي بدلة باللون الكافيه، ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقا مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وكلاتش باللون البني، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_هنا الزاهد:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد بتوب باللون الأبيض، كت بدون أكمام، مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، وتركت شعرها منسدلا.

_عبير صبري:

كما ارتدت الفنانة عبير صبري تيشرت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_ديانا هشام:

تألقت الفنانة ديانا هشام بفستان باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.