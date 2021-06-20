10 أمور تحدث لجسمك إذا تناولت ثمرة من الطماطم يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الطماطم من الخضروات المهمة التي لا غنى عنها في مطبخنا، وذلك لدخولها في العديد من الأطباق والأنواع المختلفة من الأطعمة.

وعلى الرغم من أنها تدخل في العديد من الأطعمة، غير إن العديد قد لا يعرف أن تناول حبة واحدة له العديد من الفوائد الصحة التي تحدث للجسم، والتي منها ما يلي:

1- مصدر كبير للفيتامينات:

وفق موقع "health"، يمكن أن توفر حبة طماطم واحدة حوالي 40٪ من الحد الأدنى اليومي الموصى به من فيتامين سي، كما أنها توفر فيتامين أ، الذي يدعم المناعة والرؤية وصحة الجلد، وفيتامين ك، وهو مفيد لعظامك، والبوتاسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي لوظيفة القلب، وتقلصات العضلات، والحفاظ على ضغط دم صحي وتوازن السوائل.

2- صحة القلب:

تحتوي الطماطم على مادة مضادة للأكسدة تسمى الليكوبين، وهي المسؤولة عن لونها الأحمر، وتشير الأبحاث إلى أنه من حيث الفوائد الصحية للقلب، يكون تناول الطماطم ومنتجات الطماطم أكثر فعالية من تناول مكملات اللايكوبين.

وأظهرت دراسات أخرى أن ارتفاع مستويات اللايكوبين في الدم يرتبط بانخفاض معدلات الوفيات للأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.

3- تحسين رؤيتك:

اللايكوبين مفيد أيضًا لعينيك، وتحتوي أيضًا على اللوتين والبيتا كاروتين، ووفقًا للأبحاث، فإن هذه العناصر الغذائية تدعم الرؤية وتحمي من أمراض العين بما في ذلك إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

4- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

قد تكون السوائل والألياف في الطماطم مفيدة إذا كنت عرضة للإمساك، وتحتوي حبة طماطم كبيرة واحدة على 6 أونصات من السوائل و 1.5 جرام من الألياف.

5-مفيد للبشرة والشعر:

دمج الطماطم في نظامك الغذائي المعتاد يساعد في الواقع على محاربة التآكل والتمزق الذي يمر به جلدنان، حيث تحتوي على مادة الليكوبين التي تستخدم أيضًا في منظفات الوجه، ويمكنك أيضًا تقشير الطماطم واستخدام القشر كقناع على وجهك وهذا يساعد على تنظيف وانتعاش بشرتك، كما أن فيتامين أ الموجود في الطماطم يحمي شعرك من الأضرار الخارجية أيضًا.

6- مفيدة لعظامك:

هل تعلم أن الطماطم مليئة بفيتامين K والكالسيوم؟ وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي مائة جرام من الطماطم على 110 مجم من الكالسيوم، هذا يعني أن عظامك تبقى قوية طالما أنك تتناول الطماطم.

7-حماية ضد السرطان:

اللايكوبين الموجود في الطماطم يتحكم في نمو الخلايا السرطانية، وخاصة سرطان البروستاتا والمعدة والقولون والمستقيم، وإذا قمتِ بطهي الطماطم ، فإن إنتاج اللايكوبين يزداد بالفعل.

8- إصلاح الأضرار الناجمة عن التدخين:

حمض الكوماريك وحمض الكلوروجينيك في الطماطم يساعدان على حماية الجسم من الآثار الضارة لدخان السجائر.

9- مضاد جيد للأكسدة:

مصدر جيد لفيتامين أ وفيتامين سي، وهذان المكونان يساعدان الجسم على التخلص من الجذور الحرة الضارة، كما أن فيتامين أ وفيتامين ب والبوتاسيوم فيها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول والدم.

10- التحكم في سكر الدم:

من المعروف أن الطماطم تحتوي على معدن يسمى الكروم، وهل تعلم أن الكروم يعمل في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة؟ لذلك بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري، أو لديهم تاريخ مرضي في العائلة، فمن الجيد تضمينها في نظامك الغذائي.