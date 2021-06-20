مختلفة عن غير المحصنين.. علامة واحدة تكشف الإصابة بـ كورونا لدى الأشخاص بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

توفر لقاحات كورونا حماية كبيرة من الإصابة بالفيروس، لكنها لن تمنع الإصابة من جديد، فقد يستمر البعض في الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح، وتظهر عليهم علامات كوفيد التي قد تكون مختلفة عن المصابين من غير المحصنين، ذلك وفقًا لما ذكره موقع express.

إن تلقي جرعتي لقاح كورونا تقللان من شدة المرض لدى الأشخاص المصابين به، وهذا بدوره يجعل الفيروس أقل قابلية للانتقال، ومع ذلك، فإن اللقاحات لا تمنعك من الإصابة بكورونا مرة أخرى، علاوة على ذلك، فقد أبلغ الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 بعد التطعيم عن أعراض معينة لم تظهر لدى الأشخاص غير المحصنين بالمرض الفيروسي.

وفقًا للبيانات الجديدة التي نشرها تطبيق ZOE COVID Symptom Study - أكبر دراسة مستمرة في العالم عن COVID-19 - يمكن أن يكون العطس أكثر من المعتاد علامة على COVID-19 ولكن فقط في الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

كما أوضح فريق الدراسة، فإن العطس ليس عادة من أعراض COVID-19، ومن المرجح أن يكون علامة على نزلات البرد أو الحساسية، فيقول فريق البحث: "على الرغم من أن العديد من الأشخاص المصابين بـ COVID-19 قد يعطسون، إلا أنه ليس عرضًا نهائيًا لأن العطس شائع جدًا، خاصة في الأشهر الأكثر دفئًا حيث قد يعاني الناس من حمى القش".

وتُظهر بيانات تطبيق الدراسة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ثم ثبتت إصابتهم بفيروس COVID-19 كانوا أكثر عرضة للإبلاغ عن العطس كأعراض مقارنة مع أولئك الذين لم يتلقوا جرعة.

يشير هذا إلى أن العطس كثيرًا دون تفسير بعد التطعيم قد يكون علامة على COVID-19، لكن من المهم أن تتذكر أن الرابط بين العطس و COVID-19 ليس قويًا جدًا، لذا يجب أن تظل متيقظًا للأعراض العشرين للمرض، سواء تم تطعيمك أم لا" ، كما نصح باحثو التطبيق، وتشمل الأعراض:

-ارتفاع في درجة الحرارة (حمى)

-قشعريرة

-السعال المستمر

-فقدان أو تغير في حاسة الشم (فقدان الشم)

-فقدان أو تغير في التذوق (خلل الذوق)

-صداع الرأس

-التعب غير العادي

-إلتهاب الحلق

-الارتباك المفاجئ (الهذيان) ، خاصة عند كبار السن

-الطفح الجلدي

-تغيرات في الفم أو اللسان (لسان كوفيد)

-أصابع اليدين أو أصابع القدم الحمراء والتهابها -

-ضيق في التنفس

-آلام في الصدر

-آلام في العضلات

-صوت أجش

-إسهال

-تفادى وجبات

-آلام البطن

-سيلان الأنف.

كيفية الاستجابة للعطس بعد التطعيم

نصح باحثون إذا تم تطعيمك وبدأت بالعطس كثيرًا دون تفسير، فيجب عليك البقاء في المنزل وإجراء اختبار COVID ، خاصة إذا كنت تعيش أو تعمل مع أشخاص معرضين لخطر أكبر من المرض.