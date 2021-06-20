احذر من النوبة القلبية أثناء النوم.. وإليك طريقة الوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمكن أن تحدث النوبات القلبية في أي وقت وفي أي مكان، بما في ذلك عندما يكون الشخص نائمًا، فتؤدي النوبة القلبية أثناء النوم أحيانًا إلى إيقاظ المصاب، ولكن أحيانًا تكون الأعراض خفيفة، مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد، وليس من النادر أن تؤدي النوبة القلبية أثناء النوم إلى وفاة من يعاني منها.

ونستعرض فيما يلي العلامات والأسباب وطرق الوقاية من النوبة القلبية أثناء النوم، وفق موقع health.kompas

عادةً ما يكون سبب النوبة القلبية أثناء النوم هو تمزق اللويحات في الشرايين مما يؤدي هذه النوبة القلبية في خطر للأشخاص الذين يدخنون، مثل تناول الأطعمة غير الصحية وكميات كبيرة من الدهون والسكر، وكسل الحركة، ونادرا ما يمارسون الرياضة.

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وارتفاع نسبة السكر في الدم والذين ينتمون إلى أسر مصابة بأمراض القلب معرضون أيضًا لخطر الإصابة بنوبة قلبية أثناء النوم.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، هناك عدة علامات لنوبة قلبية أثناء النوم يجب الانتباه إليها، وهي: ألم في الصدر أو ضيق في الصدر، ضيق في التنفس، غثيان وقيء، ألم أو إزعاج في الفك والكتفين والرقبة والذراعين والظهر.

ولا ينبغي الاستهانة بالنوبات القلبية أثناء النوم، فعلى الرغم من أن الأعراض خفيفة وهذه المشاكل الصحية ما زلت بحاجة للذهاب إلى المستشفى لإجراء فحص طبي لمنع نوبة قلبية ثانية والتي من المحتمل أن تكون أكثر فتكًا.

عادةً ما يقوم الأطباء في المستشفى بإجراء فحص للقلب باستخدام مخطط كهربية القلب وتخطيط صدى القلب، بمجرد معرفة حالة النوبة القلبية، سيوصي الطبيب بالعلاج ويقترح تغييرات صحية في نمط الحياة لمنع حدوث نوبة قلبية ثانية.

هناك عدة طرق لمنع النوبة القلبية أثناء النوم والتي يجب القيام بها باستمرار كل يوم، بما في ذلك:

-اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

حاول دائمًا أن تملأ طبق العشاء كل يوم بتركيبة من الخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني أو خبز القمح الكامل، وقلل من استهلاك السكر والملح والدهون المشبعة والدهون المتحولة.

وعليك تجنب جميع أنواع الأطعمة المقلية والأطعمة المصنعة والأطعمة المحتوية على مواد حافظة، لا تكن كسولًا وتمارس الرياضة، وتجنب أسلوب الحياة الكسول، فاكتسب عادة الحركة بشكل متكرر.

إذا كانت أنشطتك اليومية عبارة عن جلوس طويل ، فحاول بدء روتين للنهوض من مقعدك لمدة دقيقة أو دقيقتين كل 30 دقيقة، ويمكنك تناول مشروب أو الذهاب إلى الحمام أو القيام بتمارين الإطالة الخفيفة.

اهدف إلى المشي 10000 خطوة على الأقل كل يوم، إذا كان الهدف مرتفعًا جدًا، فحاول العمل عليه تدريجيًا، وتأكد أيضًا من تخصيص نصف ساعة من التمارين الخفيفة خمسة أيام في الأسبوع.

-الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين هو إحدى طرق الوقاية من النوبات القلبية والأمراض المزمنة الأخرى، فإذا كنت تواجه مشكلة في الإقلاع عن التدخين بمفردك، فحاول طلب المساعدة من عيادات الإقلاع عن التدخين المتوفرة في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات.

اعتنِ بالتوتر واجعل النوم الجيد قد يبدو التحكم في التوتر والحفاظ على جودة النوم أمرًا بسيطًا، لكن من المهم منع النوبات القلبية، لا تقل أهمية عن ذلك، وتحقق من حالة قلبك وناقش مع طبيبك الذي يتعامل عادة مع كيفية منع النوبة القلبية أثناء النوم وفقًا لحالتك الصحية.