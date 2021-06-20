نسرين طافش ترد على متابعيها: أنا مرتبطة بأهلي وأصدقائي وشغلي وجمهوري

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردت الفنانة السورية نسرين طافش، على أسئلة متابعيها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، وكشفت من خلاله عن عدد من الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية منها حقيقة ارتباطها وكيفية قضائها الإجازة في المالديف.

وكانت من بيين الأسئلة التي تلقتها الفنانة السورية نسرين طافش: «إنتي مرتبطة؟»، والذي اجابت عليه: «من أولها الأسئلة دي.. مرتبطة بأهلي ورفقاتي وبالحياة وبشغلي وجمهوري والناس اللي بتحبني»، وفي سؤال آخر تلقته: «مين معاكي في المالديف؟» وأجابت عليه الفنانة السورية: «أحلى رفقات وأخوات روح بالكون ومتل ما شفتو بالاستوري».

وأجابت أيضًا «نسرين» عن مواصفات سعيد الحظ، وكانت إجابتها «بالنسبة اللي مهم يكون صادق واضح واثق بنفسو وحنون وقلبو طيب وبيحب الحياة والعيلة والأطفال وبيحترمني وبيقدرني وبيخاف الله فيني».

إطلالات نسرين طافش في المالديف

وكانت الفنانة نسرين طافش نشرت عدد من الصور لها، أثناء استجمامها بقضاء وقتها على البحر في جزر المالديف، وظهرت في إحدى صورها مرتديه رداء باللون الوردي وجالسة على البحر، وحرصت على مشاركتها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي على تطبيق تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، وأشاد الجمهور كثيرا بإطلالتها بملابس البحر.

وكانت من أبرز الصور التي شاركتها الفنانة السورية عندما كانت ترتدي ملابس البحر، وتتناول الفطور خلال تواجدها في المسبح، إذ كانت الطاولة التي تتناول عليها الفطور على شكل قلب، وتطفو على المياه، وحرصت نسرين طافش على التقاط صورة لها وهي تتناول الفطور في المسبح، وعلق الكثير من المتابعين عليها والتي كان أبرزها «عروسة البحر».

كما نشرت آخر صورة لها بإطلالة جذابة، إذ كانت ترتدي «هوت شورت» چينز، وتيشيرت حمالة باللون الأصفر الكناري، أثناء تواجدها على إحدى الممرات الخشبية التي تسير من خلالها داخل المياه، وكانت تستقل «عجلة».