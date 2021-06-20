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هاشتاج يوم الأب العالمي 2021 يتصدر «تويتر»: تطلب منه نجمتين فيعود حاملا السماء

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يوم الأب العالمي 2021

يوم الأب العالمي 2021 هاشتاج تصدر موقع التدوينات «تويتر»، استعدادًا لعيد الأب الذي تحتفل بهع معظم بلدان الوطن العربي غدًا، وضمنهم مصر، وتفاعل الكثير من رواد موقع التدوينات القصيرة عبر هذا الهاشتاج، بالحديث عن دور الأب في حياتهم وتوجيه الشكر إليه.

وكانت من ضمن ما نشر عبر هذا الهاشتاج «شكرًا يا بابا لأنك تشد على يدي كلما صعبت علي الحياة وقسمت شكرًا لأنك مختلف بطريقة تجعلني أدعو الله دائمًا ألا يذيقني ألم فقدك ولا حزنك»، وأيضًا من ضمن هذه التدوينات: «قيل في الأب هو الذي تطلب منه نجمتين فيعود حاملًا السماء».

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وتفاعل ثالت في هذا الهاشتاج مشاركًا: «الآباء أصل الحنية وأصل الطيبة»، بينما ذكرت أخرى في تعليقها «الآباء أصل الحنية وأصل الطيبة»، ومن ضمن المتفاعلين «أنا ابنة أفضل رجل في العالم»، وذكر آخر في تعليقه «الآباء أعمدة البنات في كل حين.. أبي قلبي بل قدوتي بل قوتي وإذ ذكرت خصاله من أي فصل ابدأ».

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وترحم آخر على والده متفاعلًا عبر هذا الهاشتاج «رحم الله تلك الملامح الجميلة التي لم يتبقى بيني وبينها سوى الدعاء».

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أصل يوم الأب العالمي

ويوم الأب العالمي، هو مناسبة يحتفل بها العديد من البلدان العربية، غدًا الاثنين 21 يونيو، أشبه بيوم الرجال الدولي، إلا أنه يختص بتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

وتحتفل العديد من الدول الغربية بهذا اليوم، بينما في البلدان الكاثوليكية يُحتفل بعيد الأب منذ القرون الوسطى في 19 مارس بالتوازي مع عيد القديس يوسف النجار، حتى أصبح تقليداً موروثاً، وخصوصًا في أميركا اللاتينية. 

لماذا يتم الاحتفال بعيد الأب؟

يتم الاحتفال بهذا اليوم، حيث تُعبر فيه الشعوب عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا وبطاقات التحية.

وكانت سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة، أول من جاءتها فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب في عام 1909م، بعد أن استمعت إلى موعظة دينية في يوم الأم.

وأرادت «سونورا» أن تكرم والدها وليم جاكسُون سمَارت، وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، لذلك قدمت عريضة توصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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