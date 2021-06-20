«يصورهم في غفلة».. شاب يدشن قناة على «تليجرام» لنشر صور أجزاء من جسم السيدات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تهديدٌ جديدٌ لخصوصية الفتيات أثار الخوف بينهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول العديد من المنشورات عبر موقع التواصل «فيس بوك» عن خوفهم من إحدى القنوات على تطبيق «تليجرام»، جرى تدشينها مؤخرًا لنشر صور السيدات والفتيات دون علمهن، وأثناء سيرهن في الشوارع.

ويضع صاحب القناة، مجهول الهوية، عبارات بذيئة يرفقها بصور الفتيات اللاتي يتعمد التركيز على أجزاء معينة من أجسادهن، خلال التقاطه لصورهن، ومن ثم نشرها للمشاركين في القناة.

وأظهرت الصور التي نشرها صاحب القناة المجهول سيدات في أماكن مختلفة مثل الأسواق، النادي، الشوارع العامة والمواصلات، حيث يتربص في تلك الأماكن لالتقاط الصور خلسة، دون أن تنتبه السيدات والفتيات له، لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات من القناة، ودعوات لفحصها والإبلاغ عنها.

وبالبحث عن القناة، تبين أن نشاطها بدأ منذ 2019 حتى يومنا هذا، وبها أكثر من 2900 مشترك.

عقوبة صاحب قناة «التليجرام»

التحذيرات من القناة وصاحبها مجهول الهوية، يأتي بعد أيام قليلة من الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم «متحرش المطار»، الذي اعتاد على تصوير الفتيات من الخلف، والاحتفاظ بصورهن على هاتفه دون معرفة أسباب ما يفعله، حتى أثارت أمره وفضحته الـ«بلوجر» بسمة بشاي، حين قرر تصويرها بنفس الطريقة، قبل أن تكتشف أنه يفعل هذا الأمر باستمرار.

وصدر ضد المتهم، الذي يعمل موظفا بمطار القاهرة حكم بعد أيام قليلة من إثارة الواقعة، حيث عاقبته محكمة جنح النزهة في القاهرة، برئاسة المستشار عمرو مختار، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه أيضا مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بسمة بشاي، وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية، وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في الواقعة.