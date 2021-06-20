الامارات | خياط فرّ من سورية يصنع أكبر سروال في العالم.. طوله 70 متراً ووزنه 700 كغم

شكرا لقرائتكم خبر عن خياط فرّ من سورية يصنع أكبر سروال في العالم.. طوله 70 متراً ووزنه 700 كغم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع خياط في سويسرا سروالاً طوله 70 متراً تقريباً، ويزن 700 كيلوغرام على أمل تحطيم رقم قياسي عالمي، وأن يحظى رسمياً بلقب الأكبر في العالم.

وعرض السروال الضخم للسكان المحليين فى بلدة بيرومونستر اليوم الأحد.

واستغرق الأمر من الخياط كيليش - الذي فر من سورية قبل أعوام- ثمانية أشهر لصنع السروال باستخدام آلة خياطة عادية. ويأمل في الانضمام إلى تسجيل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وفي حال نجاحه، يعتزم كيليش صنع 12 ألف كيس قماش من السروال للتبرع بها أو بيعها في المتاجر المحلية.

وقال باتريك كورستشيلاس، الذي دعم كيليش في مسعاه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «هذه فرصة لزيادة الوعي بشأن التلوث البلاستيكي على كوكبنا».

وأضاف أن كيليش فر من سورية إلى سويسرا قبل 11 عاماً، وكان يحلم دائماً بمشروع مماثل. وأوضح أن 50 شخصاً كانوا يساعدونه في رفع النسيج بتقنية خاصة أثناء الخياطة. وتبلغ تكلفة النسيج لصنع السروال 4000 يورو (4700 دولار) برعاية متبرع لا يريد الكشف عن هويته.

وتم تسجيل الرقم القياسي العالمي الحالي لأطول سروال في عام 2019 بطول 5ر65 متراً بمدينة ليما في بيرو.

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