الامارات | خبير مناعة مصري: يمكن أن نصل لصفر إصابات بكورونا خلال شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مناعة مصري: يمكن أن نصل لصفر إصابات بكورونا خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار خبير مناعة إلى أنه من المتوقع وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى «صفر» في مصر، شريطة الالتزام بالتدابير الوقائية، وتطعيم أكبر قدر من المصريين.

وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدى بدران، في تصريحات لموقع «الوفد» «إنه رغم تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أننا ما زلنا في الموجة الثالثة»، مضيفاً أن «مصر تتصدر قائمة الدول التي تكسر الموجة الثالثة، ومن المتوقع عدم زيادة الإصابات خلال يوليو وأغسطس المقبلين، وربما نصل لصفر حالات بعد شهرين لو تم الالتزام بالتدابير الوقائية وتطعيم أكبر قدر من المواطنين».

وعن احتمالية دخول سلالة دلتا مصر، قال بدران، إنه «على الرغم من أن سلالة دلتا غزت 80 دولة حتى الآن، إلا أن مصر مؤمنة جيداً براً وبحراً وجواً»، مؤكداً أن انخفاض عدد الحالات الجديدة بسبب التزام المواطنين، وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة.

واعتبر أن الحديث عن موعد بدء الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر سابق لأوانه.

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