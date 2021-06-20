كورونا اليوم: حقيقة علاقة اللقاح بالعقم.. وهذا ما يجعل متحور "دلتا" مثيرا للقلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد- 19 بحياتنا.

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تطعيم مليار شخص في هذه الدولة

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الأحد، أن بكين أعطت حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولم تحدد وزارة الصحة الصينية في بيان لها نسبة السكان الذين تطعّموا بشكل كامل، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس، وسكاي نيوز.

هذا ما يجعل متحور "دلتا" مثيرا للقلق

أثارت منظمة الصحة العالمية قلقا كبيرا، بعدما أعلنت أن "متحور دلتا" من فيروس كورونا في طريقه ليصبح "السلالة السائدة" في العالم.

ما يجعل "متحور دلتا" مقلقا أن سرعة انتشاره كبيرة، مقارنة مع المتحورات السابقة، إذ تشير الدراسات إلى أن "قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40- 60 بالمئة"، كما تبرز البيانات الحديثة في إنجلترا أن خطر الدخول إلى المستشفى يتضاعف بعد الإصابة بمتحور دلتا (مقارنة مع متحور ألفا)، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات صحية أخرى، وفقا لسكاي نيوز.

طبيب روسي يرد على المخاوف من العقم بعد التطعيم

قال دينيس بروتسينكو كبير الأطباء في مستشفى كوموناركا لعلاج الأمراض المعدية، إن التكهنات المتداولة حول وجود تأثير سلبي للقاح ضد كوفيد على الجهاز التناسلي، عديمة الصحة.

وأضاف الطبيب المعروف: " اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تم تصميمها على أساس تكنولوجيات تم استخدامها بالفعل من قبل ولا تسبب العقم، والحديث عن العقم بعد التطعيم في الوقت الراهن، هو في الواقع تكهنات لأنه لا توجد بيانات تؤكد وجود ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

طبيب يوضح سبب الإصابة بفيروس "كورونا" حتى بعد التطعيم

أوضح طبيب الأمراض المعدية الروسي وكبير الأطباء في مركز "إينفيترو سيبير"، أندريه بوزدنياكوف، "سبب إمكانية إصابة الشخص بفيروس كورونا رغم تطعيمه باللقاح المضاد للفيروس".

وقال بوزدنياكوف: "إن بعض الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بفيروس كورونا المستجد رغم تلقيهم اللقاح، يعود إلى خصائص جهاز المناعة لديهم، فبعض الأشخاص لا يستجيبون للمرض، وآخرون قد تكون الجرعة المعيارية للقاح بالنسبة لطبيعة مناعتهم غير كافية أو على العكس مفرطة، بالإضافة إلى ذلك، فإن اللقاح دواء معقد معدّل للمناعة، لذلك، قد تختلف استجابة الجسم، ويقول مصنّعو اللقاح صراحة إنه لا يوجد لقاح يوفر حماية بنسبة 100%"، وفقا لسبوتنيك.