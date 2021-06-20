حتى تتعافى بشكل أسرع.. إليك ما يجب أن تتناوله أثناء الإصابة بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يؤثر فيروس كورونا بشكل كبير على الجهاز المناعي للشخص، وللحفاظ على الصحة، يجب توفير التغذية المطلوبة للجسم، فيمكن أن يساعد تناول النوع المناسب من الطعام في الوقت المناسب في بناء نظام مناعة قوي بالإضافة إلى منح القوة للأشخاص الذين تعافوا من كوفيد.

ويلعب الطعام الذي تتناوله دورًا رئيسيًا في مدى سرعة التعافي من الإصابة، فامتلاك المعرفة الصحيحة عن الطعام حول ما يساعد وما هو مضر يؤدي إلى تعافي أسرع، وفق ما ذكر موقع thehealthsite.

نظرًا لأن المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد 19 يواجهون أعراضًا مثل مشكلة في الجهاز الهضمي وفقدان حاسة الشم وفقدان التذوق وصعوبات في البلع ، لذلك يجب أن يكون النظام الغذائي مركزًا ومتوازنًا.

ومن المهم أيضًا فهم الأمراض المصاحبة للمريض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى ومشاكل القلب من أجل اختيار النوع الصحيح من النظام الغذائي، فيحدد روتين التمرين والطعام الذي تتناوله معدل الشفاء، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تناولها أثناء الإصابة بـ كوفيد -19

-قل لا لإفراغ السعرات الحرارية

يعاني مرضى السمنة في معظم الحالات من مشاكل في الجهاز التنفسي وضعف جهاز المناعة وانخفاض حجم الرئة، فهم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي ومشاكل القلب، فمن الأهمية بمكان أن تتحقق من وزنك وكمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

وهناك حاجة إلى كمية إضافية من الطاقة بعد التعافي من عدوى فيروس كورونا لمواكبة الأنشطة اليومية، هذا الطلب الإضافي من الطاقة يلبي تناول الأطعمة مثل الأرز والبطاطس والحبوب الكاملة والحبوب في نظامك الغذائي، ومن الأفضل تجنب السعرات الحرارية الفارغة مثل الوجبات السريعة أو المشروبات السكرية، فمن المهم الحفاظ على السعرات الحرارية التي تتناولها تحت السيطرة.

- تناول الأغذية الغنية بالبروتين

من المستحسن أن يستهلك المرضى المتعافين 1.2-1.3 جم / كجم من البروتين يوميًا، قم بتضمين الحبوب الكاملة والعدس والبقوليات ومنتجات الألبان ومنتجات الصويا والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي وبالنسبة لغير النباتيين، يوصى باستخدام الدجاج والبيض والأسماك.

-استهلك المزيد من الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات الطازجة مليئة بالألياف الغذائية والفولات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. قم بتضمينهم جميعًا في نظامك الغذائي للحصول على نتيجة أفضل، فتتمتع العديد من الفواكه والخضروات والأعشاب بخصائص تقوي المناعة لأنها تحتوي على مواد كيميائية نباتية ومركبات نشطة بيولوجيًا.

-لا تنسى ترطيب نفسك

يمكن للعدوى أن تجفف الجسم، لذلك، من الضروري إعادة الترطيب عندما تتعافى من كوفيد، اشرب 8-10 أكواب من الماء كل يوم، واستهلك المرق والحساء والعصائر الأخرى كجزء من نظامك الغذائي اليومي.

-اتبع هذه النصائح أثناء التعافي من مرض كوفيد

-اختر دائمًا الفواكه والخضروات الطازجة بدلاً من المجمدة أو المعبأة بالمواد المحافظة.

-تأكد من طهي الطعام طازجًا وحاول تناول الطعام المطبوخ في المنزل قدر الإمكان

-تأكد من اتباع بروتوكولات النظافة، اغسل الخضار والفواكه قبل الاستخدام واغسل يديك قبل وبعد الأكل

-قد يجعلك فقدان حاسة التذوق والشم تشعر بالشبع بسرعة كبيرة، تناول الطعام بكميات أقل ولكن تأكد من أنها وجبات متكررة

-لا تتجنب تناول الطعام إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق أو صعوبة في البلع، استهلك طعامًا طريًا ومهروسًا.

-تأكد من النوم المناسب في الليل، سوف تساعد أيضًا إجراءات التمرين القصيرة لمدة أقل.

لا يقتصر الأمر على الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد فقط من يجب أن يهتموا بنوع النظام الغذائي الذي يتعين عليهم اتباعه، فحتى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض أو أولئك الذين لديهم أعراض خفيفة والحجر الصحي في المنزل يجب أن يكونوا حذرين بشأن نظامهم الغذائي من أجل التعافي بشكل أسرع. وفيما يلي بعض النصائح التي يمكنهم اتباعها.

-استهلك كمية كافية من الماء، فالبقاء رطبًا هو أفضل طريقة لتجنب أي آثار ضارة لـ Covid-19.

-استهلاك البروتين ضروري للعناية بالأنسجة والعضلات التالفة، إلى جانب ذلك، فإنه يساعد أيضًا على التعافي من ضعف ما بعد المرض.

-استهلاك المغذيات الدقيقة لأنها تلعب دورًا رئيسيًا في تقوية جهاز المناعة، فتعد الخضروات والفواكه والمكسرات والبذور من المصادر الرئيسية للمغذيات الدقيقة.

-على غرار البروتينات والمغذيات، تعتبر السعرات الحرارية مهمة أيضًا للجسم، يمكن أن تولد السعرات الحرارية الطاقة، مما يساعد أجسامنا على محاربة أي مرض.

-اختر طعامًا سهل الهضم، فيجب أن تأكل وجبات مطبوخة في المنزل محضرة في ظروف صحية.

-قلل من تناول الملح والسكر.

-يؤدي الطعام الغني بالألياف إلى نظام هضمي صحي ويوفر الشعور بالامتلاء لفترات طويلة مما يساعد على منع الإفراط في تناول الطعام.