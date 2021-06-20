طبيب يحذر: متحور "دلتا" أخطر من سابقيه لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أشار الدكتور أحمد المشتت الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن إلى أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا الذي ظهر مؤخرا في بريطانيا، أخطر من سابقيه.

وقال إن "دلتا" ينتشر أكثر بـ60% من المتحور البريطاني لفيروس كورونا، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح أن أعراض "دلتا" هي تقيح في الحلق واحتقان في الأنف وصداع شديد، وتختلط مع أعراض البرد العادية وهنا تكمن خطورته، حيث يمكن لمن يصاب به تجاهله ظنا أنه مصاب بنزلة برد عادية.

ولفت أحمد المشتت إلى أن سلالة "دلتا" سريعة الانتشار خاصة بين الصغار من الفئات الأكثر نشاطا في المجتمع.

وأشار إلى أن بريطانيا أرجأت إلغاء الإغلاق المعمول به حاليا بسبب فيروس كورونا لمدة 4 أسابيع حتي تعطي 10 ملايين جرعة من اللقاح للبالغين، لافتا إلى أن الموجة الثالثة من كورونا هي المسيطرة في بريطانيا حاليا.

وذكر أن 800 شخص مصابون بالسلالة الجديدة في مستشفيات بريطانيا، وأن لقاح "أسترازينيكا" فعال حتى الآن في مواجهة "دلتا".