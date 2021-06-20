محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا بدأتِ رحلة إنقاص الوزن مع شريكِك أو صديقِك أو أخيكِ، ووجدتي نفسك متأخرة في المنافسة، فلا تتفاجأي قد تقومي بنفس التمرين، وتتناولي نفس الطعام وتتبعي نفس الجدول الزمني، ومع ذلك فإن نظيرِك سيفقد الوزن بشكل أسرع منك.

لا تصابي بخيبة أمل لأنه ليس خطأك، إنها لحقيقة أن فقدان الوزن للنساء أصعب منه بالنسبة للرجل ويتأثر بعدة عوامل بيولوجية، علاوة على ذلك، وفقًا لدراسة جديدة، يكتسب الرجال أيضًا المزيد من الفوائد الصحية من فقدان الوزن مقارنة بالنساء، فيما يلي 5 أسباب تجعل الرجال يفقدون الوزن بشكل أسرع من النساء، وفقا لموقع timesofindia.

عضلات هزيلة

يتمحور فقدان الوزن حول حرق السعرات الحرارية من خلال ممارسة الرياضة، المهم هو أن أولئك الذين لديهم عضلات أكثر رشاقة يحرقون سعرات حرارية أكثر مقارنة بالآخرين وهذا هو سبب فقدان الرجال للوزن بشكل أسرع بالمقارنة مع النساء، يتمتع الرجال بكتلة عضلية أكثر رشاقة مما يساعدهم على حرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالنساء دون بذل الكثير من الجهد، لزيادة كتلة العضلات، يجب على النساء تضمين المزيد من تمارين القوة في روتينهن اليومي.

ارتفاع التمثيل الغذائي

يلعب التمثيل الغذائي دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، كلما زادت عملية التمثيل الغذائي، زادت سرعة حرق السعرات الحرارية وسرعان ما تفقد وزنك، والمثير للدهشة أن التمثيل الغذائي يتأثر أيضًا بالعضلات الهزيلة، نظرًا لأن الرجال يتمتعون بمزيد من العضلات الخالية من الدهون، فإن لديهم أيضًا معدل أيض مرتفع يساعدهم على إنقاص الوزن بشكل أسرع مقارنة بالنساء.

منطقة تراكم الدهون

يقوم كل من الرجال والنساء بتخزين الدهون في مناطق مختلفة، مما يحدث فرقًا كبيرًا أيضًا، يحمل الرجال الدهون في البطن، أما في حالة النساء فهي دهون الفخذين والمؤخرة، على الرغم من أن الدهون المتراكمة في البطن أكثر خطورة على الصحة، إلا أنه من الأسهل حرقها، حتى من خلال بذل الحد الأدنى من الجهود، يمكن للرجال إنقاص الكيلوجرامات بشكل أسرع مقارنة بالنساء.

تلعب الهرمونات دورًا

الهرمونات أحد الأسباب التي تجعل من الصعب على النساء التخلص من الكيلوجرامات، تشير الدراسات إلى أن النساء لديهن نسبة 6 إلى 11 في المائة من الدهون أكثر من الرجال، علاوة على ذلك، فإن وجود هرمون الاستروجين يقلل من قدرة المرأة على حرق السعرات الحرارية بعد تناول وجبتها، من المثير للدهشة أن انخفاض مستوى هرمون الاستروجين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، وهو أمر شائع بعد انقطاع الطمث.

تشتهي النساء السكريات أكثر من الرجال

عامل آخر هو الأكل، النساء أكثر عرضة لتناول السكريات مقارنة بالرجال، تكون الرغبة أكثر حدة ولا يقاوم أثناء الدورة الشهرية، لسوء الحظ، من المرجح أن تستسلم النساء لشغفهن الذي يمكن أن يخرب هدفهن في إنقاص الوزن، وعلى العكس نجد أن الرجال أكثر التزاما بخطة نظامهم الغذائي.