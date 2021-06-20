محمد رمضان يحتفل بحفل تخرج ابنته (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو جديد وهو يحتفل رفقة ابنته كنز، بتخرجها من المستوى الأول، قبل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية.

ونشر «رمضان» فيديو الاحتفال، ظهر من خلاله مع أسرته الصغيرة، مدونًا: «مبروك كنز، ومبروك لكل الأطفال».

محمد رمضان في مسلسل «موسى»

يذكر أن محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل «موسى»، والذي دارت أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وكان «موسى» توفى والده منذ صغره، وتحمل مسؤولية أشقائه، واضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، وعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ليعجب بفتاة فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

ومسلسل «موسى» من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإنتاج سينرجي، وإخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.