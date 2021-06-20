كواليس جلسة تصوير منى فاروق بفستان الزفاف.. عزمتهم على محشي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بفستان زفاف منفوش وتاج فضي لامع، شاركت الفنانة منى فاروق، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مجموعة من الصور خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، أمس، وأرفقت عليها تعليقا: «جلسة تصوير جديدة، عقبال فستان فرحي الحقيقي، إدعولي أتجوز قريب».

تفاعل المتابعين مع الصور

وسرعان ما حصدت الصور إعجاب الآلاف من المتابعين، وجاء من بين التعليقات، «الله يعوضك عن كل اللي فات»، «ربنا يفرحك ويسعد قلبك»، «عقبال فستان الفرح».

كواليس جلسة التصوير

عبد الرحمن الفخراني، مصور جلسة التصوير الجديدة لـ منى فاروق، كشف كواليس الجلسة، خلال حديثه لـ«هن»، موضحا أنها اتسمت بالبساطة الشديدة بين القائمين على العمل وبشكل خاص رحمة محمد، مسؤولة التجميل وماكياج الفنانة الشابة، فضلا عن مواقفهم الكوميدية طيلة ساعات العمل.

وقال «الفخراني»: «كان السيشن كله ضحك طول الوقت بنهزر كلنا سوا، ومنى فضلت تدعي وتقولنا إدعولي أتجوز، ولاقيناها جايبة لينا محشي وعزمانا عليه وقت التصوير».

ارتدته مرتين.. حكاية منى فاروق مع فستان الزفاف

ومن حين لآخر تشارك الفنانة منى فاروق، متابعيها بآخر تطورات حياتها، منها ما يخص جلسات التصوير التي تخضع لها، ومنها الترويج لأعمال فنية تشارك فيها، لكن المفاجأة كان تمن خلال ظهورها بفستان الزفاف أكثر من مرة.

يشار إلى أنه الفنانة ظهرت بفستان مرتين مختلفتين، كان لكل منهما حكاية، لكنها كانت بعيدة عن زواجها، ففي مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، ردت «منى» على حقيقة زواجها قائلة «أكيد هتجوز اللي ربنا كتبهولي في السما، عادي أنا ست منفصلة، والمنفصلة تتجوز تاني وتالت وعاشر».

«قريبا».. كان التعليق الذي أرفقه منى فاروق على صورتها بفستان الزفاف، والتي نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»، قبل أيام، لتثير بها حالة من الجدل والتسائل بين بعض متابعيها، عن هوية العريس وموعد الزفاف، لتخرج بعد ذلك «منى» في مقطع فيديو موضحة أن الأمر لم يكن سوى جلسة تصوير فقط.