الامارات | تعرَّف على الفنانة صاحبة أعلى أجر يُدفع لممثل في الدقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على الفنانة صاحبة أعلى أجر يُدفع لممثل في الدقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل اليوم الممثلة العالمية نيكول كيدمان بعيد ميلادها الـ 54 إذ انها من مواليد الـ 20 من يونيو في عام 1967، وتعد الممثلة الاسترالية واحدة من أكثر نجمات هوليود شهرة، حيث لعبت كافة الأدوار المختلفة ونالت جوائز عديدة ما بين الأوسكار والجولدن جلوب بفضل تفانيها فى عملها بصورة كبيرة إلى جانب موهبتها الكبيرة.

ومع الشهرة الكبيرة للممثلة الاسترالية حول العالم بات من الطبيعى أن تتهافت شركات الإعلان عليها لتسويق علاماتها التجارية إلا أنها تخطت كل ذلك عام 2006 حينما دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأعلى أجر يُدفع لممثل في الدقيقة.

وكانت قد كسبت 3,17 مليون دولار مقابل تصوير إعلان مدته 4 دقائق لأحد العطور وهو ما تم تقديره وقتها بأنها تقاضت عن الدقيقة ما يوازي 800 ألف دولار تقريباً.

من ناحية أخرى كشف صناع مسلسل Nine Perfect Strangers، قبل أسبوع عن المقطع الدعائي الرسمي للمسلسل الدرامي، وهو من بطولة نيكول كيدمان وميليسا مكارثي، والمكون من ثمانية أجزاء مستوحى من الكتاب الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز للمؤلف الأسترالي ليان موريارتي.

وتظهر كيدمان وهي تدير المنتجع الصحي، ويبدأ توافد الـ9 اشخاص لتبدأ الأحداث المثيرة والخلافات التي قد تؤدي إلى الضرب والدفن بطريقة تقشعر الأبدان، حسبما ذكرت ديلي ميل.

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