الامارات | نانسي عجرم تكشف في مصر حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تكشف في مصر حقيقة إصابتها بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم في فيديو متداول لها من حفلها الأخير في القاهرة، وهي تعتذر لجمهورها بسبب تغير صوتها، مؤكدة أنها تعاني من نزلة برد ولكن ليست مصابة بفيروس كورونا، حيث مازحت الجمهور قبل أداء إحدي أغنياتها، قائلة: "بعتذر علي صوتي أنا مريضة بس ما معي كورونا.. اليوم عملت PCR وطلعت سلبي"، وانهالت التعليقات علي الفيديو تتمني الشفاء للنجمة اللبنانية.

وكانت نانسي عجرم، شاركت متابعيها وجمهورها، بصور من إطلالاتها من حفلها في القاهرة، الجمعة، عبر حسابها على إنستغرام وظهرت نانسى بفستان أسود بسيط جذب الأنظار إليها، متغزلين فى جمالها و أناقتها.

من ناحية أخرى، ووفق موقع "المصري اليوم" طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم كليب أغنيتها الجديدة "حبك بيقوى" عبر قناتها على يوتيوب، الأيام الماضية وهى أولى أغانى ألبومها الجديد Nancy10، المقرر طرحه قريبا.

وتقول كلمات الأغنية: "حبك بيقوى مع الأيام.. حبيت خلاص مش عاوزه كلام، وحياة هوانا حبك أمانة.. مقدرش أخونها ولو بكلام.. الحب بينا بقالو زمان.. وبيقوى فينا حبيبى كمان، فى قلبى ساكن فى كل الأماكن.. أنا وأنت لينا حبيبى مكان، أنا عايشه عمرى عشان أرضيك.. وفى حضنى ليلة كمان خليك، قرب شويا خوفك عليا.. خلانى أخاف يا حبيبى عليك".

وكانت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "ميلا"، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "انستغرام"، مصحوبة بتعليق: "أنتِ العيد ومعك بلّش عمرى من جديد"، لتنال الكثير من التهاني والمعايدات خلال التعليقات علي الصورة، والتي أكدت معظمها علي الشبه الكبير بين ميلا ووالدتها بشكل أكبر من شقيقاتها "أيلا وليا".

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