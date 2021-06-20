محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

القهوة من المشروبات الساخنة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، خصوصا فور الاستيقاظ من النوم، ولكن ماذا يحدث لك إذا توقفت عن تناول القهوة لمدة شهر؟.. هذا ما يوضحه موقع "businessinsider".

1- فقدان الوزن:

يمكن أن يؤدي تناول القهوة يوميا إلى زيادة محيط الخصر، وتظهر الأبحاث في جامعة ديوك الأمريكية، أن الاستهلاك اليومي للكافيين في القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية زاد من مستويات السكر اليومية للمشاركين بنسبة 10٪ تقريبًا، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة.

2- يمكنك النوم بشكل أفضل:

على الرغم من أنك ستشعر بالتعب لأن جسمك يتكيف مع نقص المنشطات التي اعتاد عليها، وعلى المدى الطويل، يمكنك الحصول على نوم أفضل بمجرد أن تبدأ في العيش بأسلوب حياة خالي من الكافيين، خاصةً إذا كنت معتادًا على تناول القهوة بعد الظهر أو المساء، ووجدت دراسة نشرت في مجلة Journal of Clinical Sleep Medicine أن تناول الكافيين حتى قبل ست ساعات من موعد النوم يمكن أن يعطل دورة نوم الشخص في تلك الليلة.

3- لديك المزيد من الصداع المتكرر:

عندما تتوقف عن تناول القهوة، فإنك تحرم جسمك من الأدرينالين والدوبامين، وهي هرمونات تعمل كمحفزات طبيعية وتبقيك مستيقظًا، وبدلاً من ذلك، يندفع تدفق الأدينوزين وهو هرمون مسؤول عن الراحة والتعب إلى رأسك، مما يتسبب في حدوث تغيير في كيمياء الدماغ ينتج عنه الصداع.

4- يمكن أن تشعر بالمرض (ولكن ليس لفترة طويلة):

الصداع ليس هو العرض المؤلم الوحيد لانسحاب الكافيين، ولكن أولئك الذين توقفوا عن تناول القهوة أبلغوا عن آثار جانبية مثل الاكتئاب والقلق والدوار وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والأرق والتهيج وتقلب المزاج والكسل، ولكن يقول الخبراء أن معظم الأعراض الجسدية لانسحاب الكافيين ستزول بعد اليومين الأولين، في حين أن بقية الآثار الجانبية لن تستمر لأكثر من أسبوع أو أسبوعين.

5- يمكن أن يكون لديك ابتسامة صحية:

القهوة عالية الحموضة، مما يعني أنها تآكل مينا الأسنان وتلطخ أسنانك، لذا توقف عن تناول الكافيين وستحمي أسنانك من التآكل مدى الحياة، مما يؤدي إلى ابتسامة أكثر بياضًا وأكثر ثقة.

6- قد تفوتك مضادات الأكسدة:

القهوة هي المصدر الأول لمضادات الأكسدة، ولقد وجدت العديد من الدراسات أن تناول أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بكل شيء بدءًا من سرطان الثدي وحتى مرض باركنسون، بالإضافة إلى زيادة صحة العظام.

7- قد تواجه صعوبة في التركيز:

الإرهاق وسرعة الانفعال ونقص التركيز هما من الآثار الجانبية لنظام غذائي بدون القهوة يساهمان أيضًا في نقص التركيز ، وقالت مدونة التغذية جاستن كابا لمجلة ميديكال دايلي أنه بسبب انسحابها من الكافيين بعد أن قللت من تناول القهوة، انخفضت إنتاجيتها في العمل بشكل كبير، وذلك بسبب قلة تناولها من المنشطات التي تحصل عليها من جرعة من القهوة.

8- يمكن أن تشعر بالهدوء:

بما أن الكافيين منبه، فإنه يرفع بشكل طبيعي مستويات الأدرينالين وهرمونات التوتر في جسمك، لذا فإن الإقلاع عن الكافيين سيقلل من شعورك بالتوتر والقلق.