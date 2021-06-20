المعازيم بيلعبوا.. لقطات من حفل زفاف حسن أبو الروس وغادة والي «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بطريقة ساخرة وغير تقليدية، احتفل الفنان الشاب حسن أبو الروس، ليلة أمس السبت، بزفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، داخل مدينة ملاهي بإحدى المدن الجديدة بالشيخ زايد، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن والإعلام.

لقطات من حفل زفاف حسن أبو الروس

وخلال الحفل، أطلت العروس بفستانين، أولهما جاء على تصميم فستان عروس بحر «ذيل سمكة»، وطرحة طويلة، فيما جاءت الإطلالة الثانية بفستان أبيض قصير، دون «اكستنشن»، فضلًا عن تخليها عن طرحة الزفاف والتاج، معتمدة على شعرها الكيريلي، فيما ظهر العريس، ببدلة سوداء ذات نقوش بيضاء لامعة من منطقة الصدر والكتفين.

ودخل العروسان إلى مكان الزفاف من خلال ركوبهن على بعض من ألعاب الملاهي، والأغنيات المختلفة.

وحضر الحفل نخبة من المشاهير، من بينهم بشرى، وأسماء جلال، وعلا رشدي، وليلى أحمد زاهر، وأسماء جلال، وباسم سمرة، ومصطفى درويش، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والإعلامية منى الشاذلي.

وخلال الحفل، اندمج المدعوين باللعب والتصوير داخل الألعاب المختلفة بمدينة الملاهي الضخمة.

من هي غادة والي.. زوجة حسن أبو الروس؟

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن غادة والي.

- مصممة جرافيك رائدة في مصر.

- صممت الخطوط والعلامات التجارية والمشروعات الفنية القائمة على التصميم.

- طورت خطًا عربيًا تم اختياره كواحد من أفضل 100 قطعة تصميم جرافيكي في العالم من قبل جمعية فنون الطباعة في شيكاغو.

- فازت بالميدالية الفضية في جوائز التصميم الدولية بإيطاليا.

- ظهرت أعمالها في المعارض الفنية في جميع أنحاء العالم وتم عرضها في العديد من المقالات الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، كوارتز أفريقيا، Wired Italia & Japan ،Slanted Berlin والعديد من المنصات العالمية.

- واحدة من أوائل خريجي التصميم من الجامعة الألمانية في القاهرة.

- أعدت ماجستير في التصميم من فلورنسا، إيطاليا، وفازت به كمنحة دراسية.

- قامت بتدريس التصميم الجرافيكي في كل من الجامعات الألمانية والأمريكية في القاهرة.