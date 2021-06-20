الامارات | هاني شاكر يكشف سر صورته الجديدة: "اللوك إيطالي.. واستنوني في كثير من البوظان الفني"

شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يكشف سر صورته الجديدة: "اللوك إيطالي.. واستنوني في كثير من البوظان الفني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفنان المصري هاني شاكر، موعد طرح أغنيته الجديدة، كاشفا سر إطلالته الأخيرة المثيرة للجدل.

وقال هاني شاكر في تصريحات لقناة محلية مصرية: "اللوك إيطالي.. وحالة الجدل كانت حلوة، وفريق العمل بتاعي كان ليهم فكر مختلف، إنه إزاي هنعمل الصور بتاعة الغنوة الجديدة خاصة وإن الغنوة جديدة عليا خالص"، موضحا أن "شريف ابنه كان له دور في الشكل الجديد".

وأضاف: "الأغنية الجديدة سيتم طرحها غدا الإثنين، وأتمنى تعجب الناس، وبعد ما سجلت الغنوة الجديدة سمعت نفسي بشكل مختلف تماما، وقلت لتامر حسين وعزيز الشافعي استنوني في كثير من البوظان الفني".

وفاجأ جمهور الفنان المصري هاني شاكر بصورة جديدة قام بنشرها على حسابه على موقع "أنستغرام"، وجاء اللوك الجديد مختلفا جدا عن الصورة المعروفة عن هاني شاكر.

وظهر شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بـ"اللوك الجديد" في الصورة الرسمية للترويج لأحد أعماله الفنية المقبلة، حيث لفت الأنظار إليه في صورة الغلاف، ليكتفي بتشويق متابعيه بكلمة "قريباً"، بدون الإعلان عن أي تفاصيل جديدة.

من جهة ثانية يحيي شاكر حفلا غنائيا يوم 8 يوليو المقبل على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمى، ومن المقرر أن يقدم باقة من أغانيه القديمة والحديثة.

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