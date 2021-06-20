خلص فرحه وراح لـ«أبو الروس».. زواج الإعلامي مروان يونس في حفل عائلي (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الإعلامي مروان يونس، بعقد قرانه أمس السبت، على فتاة تدعى هند حسن، وشارك صورة زواجه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقا: «تزوجت من أنقى قلب، لقد باركني الله بملاك.. لم أفكر أبدًا في أنني سأقع في الحب بهذا القدر من القوة وهذا العمق.. ولكن معك ابتسامة ثابتة على وجهي.. شكرًا لك لأنك أدخلتني إلى عائلتك الدافئة الجميلة، وأنا متأكد من ذلك سنستمر في إسعاد بعضنا البعض حتى نتقدم في العمر معًا، شكراً جزيلاً لإخوتي وأختي».

إطلالة العروسين

وتألق مروان في الاحتفال الذي كان عائلي وبسيط في منزله، ببدلة باللون البيج، مع قميص أبيض، حيث تخلى عن البليزر، بينما ظهرت العروس بفستان أبيض قصير مع بليزر أبيض.

مروان وزوجته في زفاف حسن أبو الروس

وعقب عقد قرانه، توجه الثنائي لحضور حفل زفاف الفنان الشاب حسن أبو الروس، الذي أُقيم أمس في إحدى مدن الملاهي الكبرى بمدينة الشيخ زايد.

وشارك مروان عبر خاصية القصص المصورة «ستوري»، العديد من اللقطات المصورة خلال حضوره حفل الزفاف.