أزمات يسرا اللوزي مع متابعيها عرض مستمر.. «نمبر وان وسيجارة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي تريند موقع البحث الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أثارت الجدل مؤخرا، بنشرها صورتين عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهرت خلالهما وهي تقوم بتقليد الحركة الشهيرة للفنان محمد رمضان للتعبير عن شعاره «نمبر وان».

تعليق يسرا اللوزي على الصور

وخلال الصور، ظهرت «يسرا» وهي جالسة على كرسي خلف كواليس تصوير أحد الأعمال، وممسكة بسيجارة، بينما أشارت باليد الأخرى بعلامة «نمبر وان»، وعلقت عليها قائلة: «لقيت الكرسي ده في الكرافان فمقدرتش أقاوم اللحظة».

هجوم على يسرا اللوزي: مفيش حس فكاهي

وسرعان ما لاقت صور يسرا اللوزي تفاعل الآلاف من المتابعين، الذين شن بعضهم هجوما حادا عليها نظرا لتقليدها الفنان محمد رمضان، وعقب الهجوم دونت منشورا قالت فيه: «الناس مبقاش عندها حس فكاهي، وبقى دمهم تقيل أوي، اللي مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت، شكرا».

أزمات يسرا اللوزي مع متابعيها: ابنتها تتعرض للتنمر

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتصدر فيها الفنانة يسرا اللوزي «التريند» بسبب أزماتها مع متابعيها، حيث تصدرت قبل عدة أشهر المشهد، بسبب ابنتها الكبرى التي تعرضت للتنمر من أحد متابعيها، الذي علق على صور «يسرا» خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلا «يا أم الطرشة»، في إشارة لابنتها التي تعاني من مشكلات في السمع، ولم تصمت «يسرا» أمام هذا التعليق، ولكنها استغلت الأمر للرد وتوضيح مفهوم ضعف السمع.

وردت يسرا على تعليق المتنمر: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح: أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو الصم و ضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم.. ثانيا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء لأنها علمتني حاجات كتيرة جدا وبقيت بني آدمة وأم أحسن بسببها.. وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».

يسرا اللوزي تريند بسبب الوزن الزائد

وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الماضية الـ42، ومع ظهورها الأول لفتت الفنانة يسرا اللوزي، الأنظار إليها بسبب زيادة وزنها، ونجاحها في اختيار إطلالة مميزة، إذ ارتدت فستان أسود، منفوش من الأسفل.

ظهور يسرا اللوزي بوزن زائد بعد أشهر قليلة من ولادة ابنتها الثانية «نادية» وتألقها في المهرجان، جعلها أيضًا محل الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدرت «التريند».

صورة جريئة وقت الحمل تكشف عن بطنها

وفي وقت سابق، نشرت يسرا اللوزي صورة خلال حملها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، عرضتها للهجوم من متابعيها، وكانت الصورة أثناء مشروع تصوير لمجلة «فوج»، وعلقت عليها الفنانة يسرا اللوزي قائلة: «حبيت أشارك جمهوري جانب مختلف وجديد من شخصيتي، وتأثير الأمومة ومخاوفها على كل حاجة في حياتي.. شكر خاص لكل من ساهم في هذا المشروع».