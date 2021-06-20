الامارات | حديقة مائية في دبي ترحب بالآباء مجاناً اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة مائية في دبي ترحب بالآباء مجاناً اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمناسبة يوم الأب، أعلنت «لاجونا واتر بارك»، الحديقة المائية في دبي، عن استقبالها الآباء مجاناً اليوم، إذ يمكن لكل طفل يشتري تذكرة اصطحاب والده.

وتتمتع الحديقة المائية بموقع مثالي على شاطئ لا مير الحيوي في دبي، وتفتح أبوابها يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى السادسة مساءً لتقدم لضيوفها إمكانية المغادرة والعودة طوال اليوم ليعيشوا يوماً مميزاً، ويستكشفوا جمال الشاطئ، بالإضافة إلى المتعة والمرح في الحديقة.

وأعلنت الحديقة في بيان أن العرض صالح لليوم الأحد فقط، بمناسبة يوم الأب الذي يصادف غداً 21 يونيو.

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