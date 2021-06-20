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الامارات | شرطي يوناني يسطو على محطات الوقود 11 مرة

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متابعة الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطي يوناني يسطو على محطات الوقود 11 مرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة اليونانية القبض على أحد عناصرها في أثينا على خلفية 11 عملية سطو على محطات الوقود.

وحسب "روسيا اليوم" قالت الشرطة إن عمليات السطو وقعت بين الـ9 من أبريل الماضي وفجر السبت. وأضافت أن الشرطي اعتقل في ساعة مبكرة من صباح السبت، وأوقف عن الخدمة على الفور. ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن السرقات ولا عن ملابسات اعتقال الشرطي الذي لا يزال قيد الاستجواب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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