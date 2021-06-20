الامارات | شرطي يوناني يسطو على محطات الوقود 11 مرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطي يوناني يسطو على محطات الوقود 11 مرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة اليونانية القبض على أحد عناصرها في أثينا على خلفية 11 عملية سطو على محطات الوقود.

وحسب "روسيا اليوم" قالت الشرطة إن عمليات السطو وقعت بين الـ9 من أبريل الماضي وفجر السبت. وأضافت أن الشرطي اعتقل في ساعة مبكرة من صباح السبت، وأوقف عن الخدمة على الفور. ولم تذكر الشرطة تفاصيل عن السرقات ولا عن ملابسات اعتقال الشرطي الذي لا يزال قيد الاستجواب.

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