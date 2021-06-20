الامارات | بمحض الصدفة.. 3 أخوات ألمانيات يلدن 3 أولاد في 3 أيام متتالية

شكرا لقرائتكم خبر عن بمحض الصدفة.. 3 أخوات ألمانيات يلدن 3 أولاد في 3 أيام متتالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت ثلاث أخوات من منطقة فرانكن السفلى في ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا ثلاثة أطفال في ثلاثة أيام متتالية.

وولد الأطفال الثلاثة في غضون 72 ساعة.

وكانت صحيفة «ماين-إيكو» (صدى - نهر- الماين) المحلية نشرت خبرا في وقت سابق عن هذا الحدث.

وقالت فيرينا درتيل (32 عاما) وبيربل لوتس (30 عاما) وإيفا هافركورن (28 عاما) وجميعهمن من مدينة شيمنيتس، إنهن ولدن في المواعيد المحسوبة للولادة.

وولدت ابنة بيربل لوتس في الخامس من مايو وولد ابن إيفا هافركورن في السادس من مايو وابنة فيرينا درتيل في السابع من مايو.

وأكدت النساء الثلاث اللاتي يقمن في مدينة أشافنبورج للصحيفة المذكورة أنه لم يتم التخطيط لأي شيء أو الاتفاق عليه ولكن الأمر جاء مجرد صدفة، وأضفن أن «الجد المسكين» كان سعيدا ولكنه كان مرهقا للغاية في غضون 72 ساعة.

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