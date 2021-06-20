الامارات | سناب شات يحذف «مرشح السرعة» بسبب سائقين متهورين

شكرا لقرائتكم خبر عن سناب شات يحذف «مرشح السرعة» بسبب سائقين متهورين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة سناب المطورة لتطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات حذف الخاصية المثيرة للجدل المعروفة باسم «مرشح السرعة» والتي تتيح للمستخدمين تبادل البيانات الفورية عن السرعة التي يتحركون بها أثناء استخدام التطبيق بما في ذلك سرعة السيارة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق قدم هذه الخاصية في عام 2013 وبعد ذلك اتضح أن لها علاقة بالعديد من الحوادث المرورية المميتة أو الخطيرة والتي كان ضحيتها شباب في سن المراهقة. وتواجه الشركة دعاوى قضائية من جانب عائلات الضحايا الذين أصيبوا أو لقوا حتفهم في الحوادث التي يقال إن السائق كان يستخدم عند وقوعها التطبيق وكان يقود بسرعة عالية للتباهي أمام أصدقائه.

وفي أيار/مايو الماضي أصدرت الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأمريكية حكما يأحقية أباء ثلاثة مراهقين لقوا حتفهم في حادث سيارة في ويسكونسن، في تعويض وذلك في مقاضاة شركة سناب بتهمة الإهمال في تصميم منتجها بصورة ألحقت الضرر بالآخرين. من ناحيتها طعنت سناب على الحكم بدعوى أن تطبيق سناب شات ليس السبب في الحادث.

ولكن النشطاء في مجال السلامة المرورية يقولون إن التطبيق يشجع على القيادة المتهورة. ومن جانبها دافعت شركة سناب عن الخاصية في البداية، ولكن بعد تعدد الدعاوى القضائية ضدها قامت بتحويل المرشح إلى ملصق غير نشط على التطبيق. كما جعلت الشركة الوصول إلى الملصق على التطبيق أكثر صعوبة من خلال وضعه داخل قائمة منفصلة.

وقالت الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية في تقرير إنه من بين حوالي 5 مليارات رسالة يتم تبادلها عبر تطبيق سناب شات كل يوم، فإن خاصية مرشح السرعة لا تكاد تظهر من حيث الشعبية بين المستخدمين. ولهذا يقول مسؤولو شركة سناب إنهم حذفوها، بحسب الإذاعة.

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