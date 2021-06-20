بدل نسائية باللون الأخضر لإطلالة عصرية في صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تُعد البدل النسائية من قطع الأزياء التي تحرص الكثير من الفتيات على اقتنائها، نظراً للحاجة إليها في الكثير من الأحيان، خاصة خلال اجتماعات العمل أو دعوات العشاء الرسمية.

وهناك العديد من التصاميم والألوان الراقية للبدل النسائية، ولكن مؤخراً أبدع المصممون في أشهر الماركات العالمية، في تقديم بدل نسائية بألوان جريئة وعصرية، مثل اللون الأخضر.

وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل تصاميم بدل نسائية باللون الأخضر، لإطلالة عصرية وجذابة في صيف 2021:



بدلة نسائية خضراء من إيلي صعب Elie Saab

بدلة نسائية خضراء من إيلي صعب Elie Saab



قدم مُصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab هذا التصميم الراقي والجذاب، لبدلة نسائية باللون الأخضر، صُممت من Jump Suit باللون الأخضر، مكون من توب بدون أكمام مع فتحة صدر على شكل حرف V، وبنطلون واسع ذي كسرة أمامية، مع حزام عريض على الخصر بنفس لون وقماش الفستان، مع بليزر طويل باللون الأخضر جاء بتصميم راقٍ من ياقة عريضة وأكمام طويلة.

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بدلة نسائية خضراء من بيلمان Balmain

بدلة نسائية خضراء من بالمان Balmain



لإطلالة أكثر جرأة وعصرية، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لبدلة نسائية باللون الأخضر النيون، من ماركة بيلمان Balmain.

صُممت البدلة من بليزر باللون الأخضر النيون، جاء بأكتاف عريضة وأكمام طويلة، مع ياقة عريضة وجيوب أمامية بدون أغطية، إضافة إلى 6 أزرار أمامية بجانب الجيوب، فيما جاء البنطلون بتصميم الشارلستون الضيق، مع توب بنفس لون البدلة صُمم برقبة على شكل حرف V، وتصميم الكشكش على الصدر والخصر.

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بدلة نسائية خضراء من رالف آند روسو Ralph & Russo

بدلة نسائية خضراء من رالف آند روسو Ralph & Russo



قدمت ماركة رالف آند روسو Ralph & Russo هذا التصميم الجريء والجذاب لبدلة نسائية باللون الأخضر، صُممت من جاكيت باللون الأخضر، جاء بأكمام قصيرة مع ياقة عريضة وجيوب أمامية بأغطية، إضافة إلى زر إغلاق باللون الأخضر، فيما صُمم بنطلون البدلة بتصميم كلاسيكي ميدي، باللون الأخضر، مع جيوب كبيرة على جانبي الخصر.

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