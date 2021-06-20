أجمل إطلالات ستيفاني صليبا العملية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 10:41 صباحاً - فوجئت النجمة ستيفاني صليبا بلفتة صديقاتها اللواتي أعددن كافة التحضيرات للاحتفاء بعيد ميلادها وقد ارتدت ثوباً رائعاً الأمر الذي دعانا لمراقبة إطلالاتها وقد اخترنا منها اللوكات العصرية العملية التي ظهرت فيها مؤخراً.

اليك سبع إطلالات عصرية للنجمة ستيفاني صليبا:

ارتدت النجمة لمناسبة عيد ميلادها فستاناً من الحرير اللامع باللون العسلي المائل الى الذهبي وأرخت شعرها مع تمويج خصلاته.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

بدت ستيفاني رائعة في هذا اللوك الذي يتألف من قميص مطبع برسوم كرتونية وقد نسقت معه قبعة سوداء وألبست كلبها فوكس بلوزة قطنية مطبعة بالرسوم.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

ارتدت ستيفاني صليبا تنورة بلون الزهري فضفاضة بطابع بوهيمي مع بلوزة بودي باللون الباذنجاني تلتصق بالجسم وقد عقدت على خصرها حزاماً عريضاً بلون البيج. الزي من تصميم سالفاتوري فيراغامو ومن تنسيق خبير الموضة سيدريك حداد.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

اتسمت إطلالة ستيفاني بطابع ريفي فالفستان من التفتا البنفسجي المزادن بالرسوم المنمقة ومزود بشق جانبي. وقد عقدت شعرها الغجري المزدان بوردة حمراء.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

ارتدت ستيفاني زياً شبابياً بالوان ترابية يتالف من بلوزة كاكية وسروال بني محمر وكارديغان طويل بلون البيج. واعتمرت قبعة بلون البيج.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

لقد أحببنا هذه الإطلالة المستقبلية للنجمة التي ارتدت من تصميم فالنتينو وتنسيق سيدريك حداد زياً بلون البيج تم تصميمه بتقنية الليزر وانتعلت حذاء من فالنتينو.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

ارتدت ستيفاني في اللوك الأخير الذي اخترناه سترة باللون الزهري مع قميص وشورت باللون الأسود. اللوك من دار فالنتينو.

الصورة من حساب النجمة على انستغرام

تابعي المزيد: ليالي دهراب بأزياء عصرية للشابات