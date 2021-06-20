5 وصفات تنقذ بشرتك الجافة خلال هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 يونيو 2021 10:41 صباحاً - تعرفي على خمس ماسكات طبيعية تهون على بشرتك مشاكلها هذه الفترة الحارة من هذا الموسم لتحافظي على بشرة نضرة و جيدة:

أنت في حاجة لروتين يومي، وخطوات عناية خاصة، لتخرجي ببشرة نضرة وصحية:

خطوات عناية خاصة لتخرجي ببشرة نضرة وصحية

اشربي الماء.

استخدمي واقي الشمس فمشمس البلكون أو السطح تكون محببة لنا ولا نهرب منها كشمس الصيف.

تناولي الخضراوات.

تجنبي الصابونة العادية واستخدمي صابون طبيعي للبشرة من العطار مثل صابون زيت الزيتون وجوز الهند.

تحبي الاستحمام بالماد الساخن لفترات طويلة، لأنها تذيب الطبقة الدهنية الواقية للبشرة.

واظبي على الماسكات الطبيعية المرطبة.

استعملي فيتامين C وE لتقاومي آثار تجاعيد البشرة بسبب التشققات والجفاف، كذلك منع البشرة من تكوين بقع داكنه مكان التشققات.

تابعي المزيد: أفضل تونر طبيعي قابض للمسام للبشرة الدهنية

أفضل الأقنعة للبشرة

وصفات لبشرة صحية



ماسك الشوفان:



اخلطي كميات متساوية من دقيق الشوفان مع العسل الأبيض وصفار بيضة واحدة، واتركيه يرطب بشرتك ويغزيها لمدة ٢٠ دقيقة، ثم اشطفيه بالماء البارد لقفل المسام.



ماسك الحليب:



كل مشتقات الحليب التالية تعتبر خيارات مثالية لترطيب بشرتك، الزبادي أو الحليب أو الكريمة أو القشطة، اخلطي نوعين منها معًا واتركيها ترطب بشرتك لمدة ربع ساعة ثم يشطب بالماء البارد.



ماسك الموز:



موزة مهروسة مع كريمة طازجة، بامكانها تنعيم تلك القشور التي تسبب الملمس الخشن للبشرة الجافة، فقط طبقي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة، وهو ماسك تنعيم وتغذية وترطيب للبشرة.



ماسك البيض:



استخدمي بياض بيضة واحدة مخفوقة في تصغير مسام بشرتك وتغذيتها وترطيبها، طبقي الماسك على وجهك لمدة نصف ساعة واشطفيه بالماء البارد جيدًا.



ماسك زيت اللوز:



استخدمي زيت اللوز مع مهروس موزة واحدة وملعقة زبادي، ووزعيه على بشرتك، حتى يجف ويتماسك، ثم أزيليه بالماء الفاتر.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

تابعي المزيد: إليك ماسكات الزبدة لترطيب البشرة الجافة