إطلالة ثانية لـ غادة والي في حفل زفافها (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت مصممة الجرافيك غادة والي، بإطلالات مختلفة خلال حفل زفافها أمس السبت، على الفنان الشاب حسن أبو الروس، نجم مسلسل «100 وش».

وتخلت «والي» في الإطلالة الثانية عن الفساتين المنفوشة التقليدية، والتي ظهرت بواحد منها في الإطلالة الأولى من الحفل، لتظهر في المرة الثانية، بفستان أبيض قصير، دون «اكستنشن»، فضلًا عن تخليها عن طرحة الزفاف والتاج، معتمدة على شعرها الكيريلي.

زفاف غادة والي وحسن أبو الروس

واحتفل مساء أمس، الفنان الشاب حسن أبو الروس، بطل مسلسل «بـ100 وش»، بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، داخل إحدى مدن الملاهي الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

من هي غادة والي.. زوجة حسن أبو الروس؟

- مصممة جرافيك رائدة في مصر.

- صممت الخطوط والعلامات التجارية والمشروعات الفنية القائمة على التصميم.

- طورت خطا عربيا تم اختياره كواحد من أفضل 100 قطعة تصميم جرافيكي في العالم من قبل جمعية فنون الطباعة في شيكاغو.

- فازت بالميدالية الفضية في جوائز التصميم الدولية بإيطاليا.

- ظهرت أعمالها في المعارض الفنية في جميع أنحاء العالم، وتم عرضها في العديد من المحافل الدولية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، كوارتز أفريقيا، Wired Italia & Japan ،Slanted Berlin والعديد من المنصات العالمية.

- فاز عملها مؤخرًا في مسابقة Granshan في ميونيخ، بالإضافة إلى جائزتي Adobe Design Achievement في سان دييغو.

- حصلت على جائزة AWDA وAIAP للمرأة في التصميم في ميلانو، تقديرا للمرأة المؤثرة في هذا المجال.

- أول امرأة مصرية تظهر في هذه الفئة لفنون والمهاجرين على الإطلاق عام 2017.

- تم اختيارها أيضًا في قائمة OKAYAFRICA-100WOMEN لعام 2018.

- ظهرت في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، خلال تمثيل حملة تمكين مجلس المرأة المصرية.

- واحدة من أوائل خريجي التصميم من الجامعة الألمانية في القاهرة.

- أعدت ماجستير في التصميم من فلورنسا، إيطاليا، وفازت به كمنحة دراسية.

- قامت بتدريس التصميم الجرافيكي في كل من الجامعات الألمانية والأمريكية في القاهرة.

- يتابعها العديد من المشاهير على رأسهم نيللي كريم.

- تجمعها العديد من الصور مع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية سابقا، التي تصفها بـ«الأصل المُلهم».