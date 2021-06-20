«أحمد» فوجئ بخطوبته من فتاة على فيسبوك: والله ما أعرفك ولا جيت جنبك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«جايلي انهاردة الساعة 11 يقولي انزلي خدي حاجة مهمة جدًا، اتخضيت ونزلت لاقيتوا جايبلي شيبسي وورد، معندكوش خطيب قمر زي ده ليه يا جماعة.. بحبك».. صورة من رسالة ضمن محادثة نصية عبر تطبيق «واتس اب»، باتت تتداول عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي، مُرفقة بصورة الشاب الذي أشارت إليه صاحبة المحادثة، زاعمة إنه خطيبها، وإنه يعمل ما في وسعه لسعادتها.

وسرعان ما بدأت الصورة تتداول عبر المنصات، بين الإشادة بموقف الشاب، وبين الساخر من محاولات الفتاة للحديث عن علاقتها الشخصية، قبل أن تنقلب الحقيقة تمامًا، ويظهر صاحب الصورة، مؤكدًا إنه لا يعرف الفتاة، ولم يخطبها أو حتى تقابل معها من قبل، وإن كل ما وُرد في الرسالة النصية، ما هو إلا من وحي خيالها.

وعلق الشاب صاحب الصورة، ويُدعى أحمد القاضي، 19 عاما، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «صباح الخير صحيت من النوم النهاردة، لقيتني خاطب واسمي يوسف، وروحتلها الساعة 11 وجبتلها ورد وشيبسي، مش فاهم هجيب شيبسي ليه بس أوكي عادي».

معرفهاش ولا جيت جنبها

وكشف أحمد القاضي، طالب في كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، كواليس المنشور المتداول، مؤكدًا إنه حدث في نهاية العام الماضي مع ذروة كورونا.

وقال الشاب خلال حديثه لـ«هُن»: «الموضوع حصل السنة اللي فاتت، كنت بشتغل مع الجامعة، وبنزل صور كتير، مع خواطر واقتباسات من روايات، وبدأ يكون عندي متابعين كتير منهم البنت اللي ادعت إني خطيبها».

وتابع الشاب: «في يوم حد بعتلي صورة المحادثة وبيباركلي، اتخضيت طبعًا، لأني ولا اعرفها ولا جيت جنبها، بدأت أدور عليها وفعلًا جبت أكونتها وبعتلها اسألها عملت كدة ليه».

واستطرد «القاضي»: «قالت إنها بتهزر، لكن لما نزلت وكدبت الموضوع، لاقيتها بعتالي إنها زعلانة، مع أني مذكرتش اسمها، والمفروض أنا اللي ازعل، فهمتها أن الموضوع ممكن يسببلي مشاكل، وانتهى الموضوع، لكن لسة الصورة بتنتشر».