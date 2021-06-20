سفارة ألمانيا تستعين بالدراما المصرية للتفاعل مع منتخبها.. الفوز بـ«فرح سنية» والهزيمة بـ«نكد عبلة كامل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استعان حساب السفارة الألمانية بالقاهرة، بصورة للفنانة عبلة كامل، من أجل التعبير عن الفرحة بفوز منتخب ألمانيا لكرة القدم على نظيره البرتغالي، في اللقاء المثير الذي جمع المنتخبين مساء اليوم السبت في منافسات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2021».

ونشر حساب السفارة الألمانية بالقاهرة، صورة من لقاء المنتخب الألماني بنظيره البرتغالي، للاحتفال بالفوز بنتيجة 4-2. ونشر الحساب صورة الفنانة عبلة كامل وهي تؤدي «زغروتة» بمشهد من مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» وهو أحد مشاهد «زفاف سنية»، التي قامت بدورها الفنانة وفاء صادق خلال أحداث المسلسل الشهير.

وكتبت السفارة الألمانية بالقاهرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مبروووك لمنتخبنا الألماني انتهت المباراة النارية بين المنتخب البرتغالي ومنتخبنا الألماني. حقق منتخب ألمانيا فوزا على نظيره المنتخب البرتغالي بأربع أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة، في كأس الأمم الأوروبية».

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وقبل أيام وجهت السفارة الألمانية بالقاهرة، تهانيها لنظيرتها الفرنسية، بعدما تلقى المنتخب الألماني هزيمة من نظيره الفرنسي، بنتيجة 1/0، مستعينة بصورة الفنانة «عبلة كامل» وهي حزينة بأحد مشاهد المسلسل نفسه، وهي الصورة المعروفة بين رواد السوشيال ميديا بـ«نكد عبلة كامل».

وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «مبروووك للمنتخب الفرنسي وهاردلك للمنتخب الألماني.. حقق منتخب فرنسا فوزا على نظيره المنتخب الألماني بهدف، في اللقاء المثير الذي جمع المنتخبين مساء أمس، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السادسة، في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020».

والفنانة عبلة كامل من مواليد 17 سبتمر 1960 ولها العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، ومنها ليالي الحلمية، ولن أعيش في جلباب أبي، والشهد والدموع، وهوانم جاردن سيتي.

وتخرجت عبلة كامل في كلية الآداب بقسم المكتبات عام 1984، وكانت بداياتها الفنية أثناء عملها بمسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركة في مونو دراما «نوبة صحيان».