احمرار تراه المرأة بعد مدة الحيض.. الإفتاء تفسر أسبابه وكيفية التعامل معه

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «تقول السائلة: أنا فتاة عندي 27 عامًا، كانت تأتيني الدورة الشهرية من 5 إلى 6 أيام، وبعد ولادتي، أصبحَت الدورة غير منتظمة، وعندما بدأت بالانتظام، أصبحْت بعد اليوم 6، وبعد أن يغلب على ظني الطهر، أرى سائلًا لونه به بعض إحمرار يأتي مرةً أو مرتين في اليوم أو يوم نعم وآخر لا، وأستمر في رؤيته حتى اليوم 10 أو 12.. وتسأل: ما حكم هذه الأيام من حيث الطهر وعلاقتي بزوجي؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 2982: «ما تراه السائلة من سائلٍ به احمرارٌ ويأتيها مرة أو مرتين في اليوم، حتى اليوم الثاني عشر هو دم حيضٍ؛ لأن أكثر مدة الحيض شرعًا، هي خمسة عشر يومًا، والأصل في ذلك، قول السيدة عائشة رضي الله عنها للنساء: "لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّة الْبَيْضَاءَ"، فلا صلاة على السائلة في هذه الأيام، ولا يباشرها زوجها فيها».