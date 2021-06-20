خبيرة تغذية: الدهون تزداد في منطقة الخصر بعد انتهاء الدورة الشهرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن معدل الحرق لدى المرأة يقل بداية من عمر الـ30 عامًا، بمعدل 50 سعرة حرارية سنويًا، كما أن الخلايا الدهنية تزيد في منطقة الخصر بعد انتهاء الدورة الشهرية، وفي هذه الحالة يجب خفض الوزن في هذه المنطقة وهو أمر ضروري، مشيرة أيضا إلى أن هرمون الجوع يتضرر مع حدوث توتر أو قلق أو حزن، وهذا يُزيد من فقرة الإقبال على الطعام، ويقلل من هرمون السعادة.

وأضافت «سهيل»، خلال حوارها في برنامج «ست الستات»، مع الإعلامية دينا رامز، على شاشة «صدى البلد»، أن مريضة السمنة لا تستطيع ان تعيش حياتها بصورة كاملة، «بتكون مش عارفة تروح فرح، أو أي مناسبة اجتماعية، وبيكون في حالة انغلاق كامل»، كما أن خفض وزن مريض السمنة يكون من خلال تناول عشب «الفولينك» لضبط نسبة السكر في الدم، وتحسين الحالة المزاجية.

وأشارت إلى أن هناك ضرورة لرفع معدل الحرق من خلال تناول «التوت البري» بتركيز 6000؛ أي بمعدل 40 ثمرة توت بري، وهذا يكفي لرفع معدل الحرق، كما أن «الجرنسينيا» و«الكوجيك» تغلق الشهية بصورة كبيرة لدى مريض السمنة، وهناك إمكانية لرفع معدل الحرق، من خلال «التوت البري» الذي يساهم بصورة كبيرة في خفض الوزن، وتناول عشب «الفولينك» يقلل الميل لتناول السكريات التي تعتبر مادة فعالة في زيادة الوزن.

وأردفت أن خفض الوزن ضروري جدًا للانفتاح على الحياة، وهناك إمكانية لتناول الفاكهة أو شوربة الخضار بعد السابعة مساءً، للتغاضي عن انخفاض معدل الحرق الذي يحدث ليلاً نتيجة توقف الغدة الدرقية.