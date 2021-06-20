زينب غريب تكشف تطورات قضيتها: المتحرش ساومني بأموال والواقعة ليست الأولى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت الفنانة زينب غريب على جمهورها ومتابعيها، لتكشف كواليس تعرضها للتحرش منذ أيام، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، روت فيه كواليس تعرضها للتحرش من طبيب بيطري.

وكشفت زينب غريب خلال مقطع الفيديو: أنها كانت تسير في أحد شوارع وسط القاهرة حوالي الساعة 9 صباحًا، وسمعت صوت شخص يتبعها، موضحة «بدأت أخاف، وقبل الوصول لسيارتي نظرت الخلف، وفوجئت بوجود شخص يصور جسمي من الخلف».

وتابعت: « توجهت ناحيته وأمسكته من ملابسه، وطلبت منه أن استكشف هاتفه حتى أرى ما التقطه من صور أو فيديوهات، وحاول الهروب مني، لكن أمسك فرد أمن به، وذهبنا إلى قسم الشرطة، وهناك تبين أنه التقط 3 صور بأحجام مختلفة، وكنت مرتدية نفس الملابس التي أظهر بها في الفيديو».

وأضافت «غريب»، توجهت للنيابة العامة، وأدليت بأقوالي وأستغرق ذلك قرابة 8 ساعات، واكتشفت أنه يعمل طبيب بيطري ومراقب جودة، وعلمت أنه متزوج ووالدته طلبت مني تغيير أقوالي، والتنازل عن القضية، واتعرض عليا أموال حتى أقوم بذلك، وقالوا لي أرجوكي متخلهوش يتحبس في أيام مفترجة».

وتابعت: «التحرش جريمة ويجب علينا الوقوف بجانب ضحاياه فأنا رأيت العديد من البنات حدث لهم أمورا مُشابهة لواقعتي ولكن خائفين من التحدث، وهذه ليست الواقعة الأولى التي تم التحرش بي فأنا تم التحرش بيا وأنا في سن 12 عامًا».

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ومؤخرًا أجرت الفنانة زينب غريب، زيارة للفنان شريف دسوقي بعد مرضه حيث نشرت صورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وطمئنت الجمهور على لدسوقي، بعد بتر ساقه حيث زارته في المستشفى.

وكتبت زينب عبر حسابها: «كنت رايحة له وقبل ما أدخل كنت متوترة شوية، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، أنا ممتنة ليك يا أستاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك».