«صاحب السمنة معرض لـ70 مرضا».. استشاري يوضح الطرق المثلى لإنقاص الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن كورس الحرق الدوبل يحتوي على الجرسنيا أو الشاي الأخضر أو القهوة الخضراء، التي تقلل الشهية بشكل فعال، وهذه المواد مهمة للغاية لخفض الوزن، كما أن قشور السيليوم مهمة للغاية، لأنها تزيد داخل المعدة مع تناول الماء، وهذا يقلل من تناول الطعام، ومع مرور الوقت تصغير حجم المعدة وينخفض الوزن، كما أن نبات الجرسنيا فعال للغاية، خاصة وأنها تغلق الشهية، وتقلل حجم الخلاية الدهنية، وهذا الأمر ثابت من خلال الأبحاث العلمية، مضيفًا أن مريض السمنة المفرطة مُعرض للإصابة بـ70 مرضًا.

وأضاف «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية سلمى سليمان، ببرنامج «حكاية أكلة»، المذاع على فضائية «دريم»، أن فكرة التخسيس أون لاين موجودة منذ فترة طويلة، ولكن لابد من التواصل مع المريض والاطمئنان عليه بصفة مستمرة، ويجب الاستعانة بأخصائيين تغذية للتواصل مع مرضى السمنة أون لاين، لمتابعة كيفية استخدام الكورسات، فأخصائي التغذية يحصل على جميع بيانات مريض السمنة سواء الوزن أو الطول، أو الإصابة بأي أمراض مزمنة أو أمراض وراثية، مشيرًا إلى أن السمنة الموضوعية تكون في الغالب وراثية.

وأردف أن هناك كورس يصلح للسمنة العامة، وكورس آخر يصلح للسمنة الموضوعية، والبعض يعاني من الحرق الضعاف، وخلافه، والجسم دائمًا يقاوم فكرة خفض الدهون، لأنه يعتبر هذه الدهون الرصيد الذي من الممكن ان يستخدم وقت المجاعة، وهناك كورسات لنقص الوزن تناسب كل الأعمار من 12 لـ80 عامًا، كما أن هناك ضرورة لعدم تناول الوجبة الرئيسية بعد الساعة الـ8 مساءً، خاصة وأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق الدهون لا تعمل ليلاً، وبالتالي تتحول السعرات الحرارية إلى دهون.

وأردف أن السكر من الممكن أن يتحول إلى إدمان بصورة مماثلة لإدمان المخدرات، ولذلك يجب الابتعاد عن السكريات قدر الإمكان، السبب الرئيسي للإصابة بمرض السمنة هو الشهية العالية، فمريض السمنة المفرطة يعاني من الكرش الصلب، خاصة وأن الخلايا الدهنية وصلت لأعلى مستوى، كما أن السمنة تؤدي إلى الإصابة بالاسترتش مارك التي هي عبارة عن خطوط بيضاء.