الامارات | عشّاق الرماية بالقوس والسهام على موعد في «أبوظبي 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن عشّاق الرماية بالقوس والسهام على موعد في «أبوظبي 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن أنه سيتيح لزواره تجربة محاكاة حيّة فريدة من نوعها لهواة الرماية بالقوس والسهام في بيئة آمنة، تستهدف فئات ذوي المستويين المُبتدئ والمتوسط في هذا النوع من الرماية، في نشاط تفاعلي لاكتشاف القُدرات الشخصية، وتحدّي الأصدقاء والزوّار الآخرين.

كما يُنظّم «أبوظبي 2021»، الذي تُقام دورته الـ18 خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى الثالث من أكتوبر المقبلين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ورش عمل وعروضاً تعليمية عن كيفية الرماية بالقوس بالتعاون مع بعض العارضين المُشاركين، في إطار جهود التعريف بهذه الرياضة الشيقة التي أسس العديد من النوادي الخاصة بها في كثير من الدول.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، ماجد علي المنصوري، أنّ «الدورة الجديدة لـ(أبوظبي 2021) هي الأكبر في تاريخ المعرض على صعيد عدد المشاركين ومساحة المعرض ومُدّته والفعاليات المُصاحبة، وتشهد لذلك تجهيزات لوجستية غير مسبوقة وحملة تسويقية ضخمة».

وينظم المعرض هذا العام للمرّة الأولى على مدى سبعة أيّام، تلبية لرغبة الزوار والعارضين، ولتعزيز مكانة أبوظبي على خارطة صناعة أهم المعارض الدولية، وابتكار المزيد من الأنشطة والفعاليات التي تتوازى مع الإقبال الجماهيري المُتزايد.

وقال المنصوري، إنّ «المعرض يعود من جديد بدورة مميزة تمزج فعالياتها الكثيرة والمتنوعة، بين سحر التراث وآخر ما توصلت إليه حلول التكنولوجيا في عالم الصيد والفروسية وحماية البيئة وعالم الترفيه الهادف في آن».

وأوضح، أنّ سلامة الزوار والعارضين تأتي في مقدمة أولويات الحدث، لذا حرصت اللجنة العليا المنظمة على إصدار الدليل الإرشادي لإجراءات بيع وشراء أسلحة الصيد في المعرض.

• سلامة الزوّار والعارضين تأتي في مقدمة أولويات الحدث.

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