10 حقائق عن البيض لم تكن على دراية بها من قبل.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

جميعا نعلم أن البيض من الأطعمة التي ينصح بتواجدها على مائدة الإفطار يوميا، وذلك نظرا لما له من مذاق لذيد، واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان.

لكن هل تعلم أن هناك العديد من الأشياء والحقائق حول البيض لم تكن على دراية بها؟.. هذا ما نكشفه لكم وفق موقعي "insider" و"eatthis".

1- يعتمد لون القشرة على سلالة الدجاجة التي وضعتها:

يلعب كل من عمر الدجاجة ونظامها الغذائي ومسببات الإجهاد دورًا في تحديد لون القشرة.

2- يعتمد لون صفار البيض على حمية الدجاج:

يشير صفار البيض ذات اللون الأصفر الغامق إلى أن الدجاجة تتغذى على الخضروات، بينما يشير الصفار الفاتح إلى اتباع نظام غذائي يتكون من القمح والشعير.

3- يؤثر عمر الدجاجة على حجم البيضة:

كلما كبر حجم الدجاجة، كلما زاد حجم البيضة.

4- يحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول:

تحتوي بيضة واحدة على حوالي 186 ملليجرام من الكوليسترول، وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بتقييد تناولنا للكوليسترول عند 300 ملليجرام ، لكن خبراء التغذية يقولون إن البيض لا يزال آمنًا للأكل كل يوم.

وفقًا للإرشادات الغذائية للأمريكيين، لا يوجد دليل على أن الكوليسترول الغذائي مرتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

5- الحصول على أفضل بيض مسلوق:

يجب عليك استهلاك البيض الذي لا يقل عمره عن 10 أيام، نظرا لأن سيكون تقشير البيض الطازج أكثر صعوبة. سيكون تقشير البيض الطازج أكثر صعوبة.

6- تحسين الحالة المزاجية:

بفضل احتوائه على مزيج من أحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك وفيتامينات ب واليوديد، يمكن أن يساعد البيض في تحسين الحالة المزاجية لديك، ومحاربة التعب، بالإضافة إلى تعزيز الذاكرة.

7- يحتوي الصفار والبيض على نفس كمية البروتين:

يحتوي كل من بياض البيض وصفار البيض على 3 جرامات من البروتين لكل منهما، ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي يكمن في السعرات الحرارية.

بينما يحتوي صفار واحد على 3 جرامات من البروتين مقابل 60 سعرًا حراريًا ، فإن بياض بيضة واحدة يوفر لك 3 جرامات من البروتين مقابل 15 سعرًا حراريًا فقط.

8- جميع البيض خالي من الهرمونات:

حظرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) من استخدام الهرمونات في جميع إنتاج الدواجن في الخمسينيات من القرن الماضي، لذلك، لن يحتوي بيض الدجاج على هرمونات.

9- يعتمد سمك قشر البيض على عمر الدجاجة:

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن البيض البني له قشرة أكثر سمكًا من البيض الأبيض، في الواقع ، يعتمد سمك البيضة فقط على عمر الدجاج، بينما يضع الدجاج الصغير بيضًا بقشرة صلبة، يضع الدجاج العجوز بيضًا بقشر أرق, سيحدث هذا السمك بغض النظر عن سلالة الدجاج أو لون البيض.

10- يمكنك معرفة عمر البيض عن طريق اختبار قابليته للطفو:

قشر البيضة مسامية، هذا يعني أنها تسمح للهواء بالمرور من خلالها، ومع تقدم البيض في السن، يمكنك اختبار نضارة البيضة عن طريق وضعها في كوب من الماء، وعند ملاحظة أنها تطفو، فهذا يدل على أن البيضة قديمة ولديه جيب هوائي كبير، أما إذا ظلت في القاع، فعادة ما تكون البيضة آمنة للأكل، وبطريقة أخرى للتأكد من نضارة البيضة، يمكنك شمها قبل تناولها، إذا كانت رائحتها فاسدة، لا يجب استهلاكها.