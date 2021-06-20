الامارات | العثور على لوحتين ثمينتين في حاوية قمامة بألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على لوحتين ثمينتين في حاوية قمامة بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر رجل في ألمانيا على لوحتين زيتيتين ثمينتين يبلغ عمرهما 350 عاماً داخل حاوية للقمامة في استراحة بمنطقة فرانكن الوسطى، وسلمهما إلى الشرطة في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وتحاول السلطات في ولاية شمال الراين ويستفاليا الآن حل هذا اللغز.

وأعلنت شرطة كولونيا، أول من أمس، أن الرجل (64 عاماً) عثر على اللوحتين الثلاثاء الماضي في محطة على طريق سريع.

وإحدى اللوحتين «صورة لصبي» أبدعها تلميذ للفنان رامبرانت صومئيل فان هوجستراتن.

واللوحة الثانية بعنوان «صورة ذاتية لضاحك» رسمها الإيطالي بيترو بيلوتي عام 1665.

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