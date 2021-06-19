طريقة عمل شوربة الجمبري.. سريعة التحضير

القاهرة - سمر حسين - تعتبر شوربة الروبيان أو الجمبري، من أفضل الأكلات لدى الأشخاص، لذا يبحثون بشكل دائم عن طريقة عمل شوربة الجمبري، حيث إنها من الأطباق المفضلة في فصل الشتاء والليالي الباردة ومليئة بالفوائد الصحية، ويعتبر حساء الجمبري من الأكلات سريعة التحضير.

وتعتبر شوربة الروبيان أو الجمبري، ذات شعبية واسعة في الدول العربية، ويعشق كثيرون تناولها، لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، والبعض يفضلون تناولها بالكريمة.

طريقة عمل شوربة الجمبري

ويرصد «هن» طريقة عمل شوربة الجمبري على الطريقة المليئة بالنكهات مع مرق الطماطم والأعشاب الطازجة، وهي مناسبة لوجبة الغذاء والعشاء.

طريقة عمل مدلعة

المكونات

500 جرام من الجمبري

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 بصلة صغيرة مفرومة

1 حبة فلفل أخضر صغيرة مفرومة

1 فص ثوم مفروم

1 علبة صلصة طماطم

1 علبة طماطم مقطعة غير مجففة

1 ورقة غار

1/2 ملعقة صغيرة اوريجانو مجفف

1/4 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

1/4 ملعقة صغيرة فلفل

3 ملاعق كبيرة بقدونس طازج مفروم

1 ملعقة من زيت الزيتون

طريقة عمل شوربة الجمبرى:

يتم غسل الجمبرى وتقشيره بطريقة جيدة.

في قدر على النار توضع ملعقة زيت الزيتون وتضاف لها التوابل.

يضاف 4 أكواب ماء ويترك ليغلى.

تضاف البصلة وفصوص الثوم وورق اللورا إلى المزيح ويترك حوالى 15 دقيقة حتى يغلى وتتكون مرقه من قشر الجمبرى.

تصفى المرقة من البهارات والتوابل.

في قدر آخر توضع 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون وتضاف حبات الجمبرى وتقلب لمدة دقيقتين.

يضاف الزعتر والفلفل الأسود والبصل الأخضر ويقلب.

يضاف مرق الجمبري ومعجون الطماطم ويترك ليغلى حوالي 10 دقائق.

تضاف الكزبرة الخضراء وعصير الليمون وتقدم ساخنة.