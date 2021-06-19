ظهرت في «حنفي الأبهة».. معلومات عن منى إبراهيم بعد تداول رواد السوشيال صورتها مع عادل إمام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر فيلم «حنفي الأبهة» تريند جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث بدأ رواد السوشيال ميديا يسترجعون زكرياتهم مع مشاهد الفيلم الشهير، الذي تضمن العديد من الجُمل الحوارية، والمشاهد المختلفة، لكل منها مغزى بعينه.

ولعل أبرز ما كان بالفيلم الشهير «حنفي الأبهة»، صورة جمعت بين عادل إمام والفنانة منى إبراهيم، وتداولها رواد السوشيال ميديا، فمن هي الفنانة منى إبراهيم؟

- قدمت العديد من أدوار الإغراء في الأفلام اللبنانية والمصرية، في فترة السبعينات، كان على رأسها دورها أمام الراحل فريد شوقي في فيلم «الأستاذ أيوب» عام 1975، الذي مُنع من العرض.

- لاحقتها العديد من الشائعات قبل وبعد وفاتها، وكان أبرز ما قيل عنها زواجها 20 مرة من رجال أعمال، وإصابتها بالجنون وقضاء أواخر أيامها بمستشفى الأمراض العقلية.

- اسمها الحقيقي إقبال إبراهيم السيد البدوي، ولدت في مدينة طنطا يوم 8 مايو عام 1945، وتعود أصولها إلى تركيا.

- بدأت رحلتها خلال الرقص الشرقي، فعملت مع الراحلة تحية كاريوكا، وبدأت أولى أعمالها الفنية، في مسرحية «البغل في إبريق».

- قدمت ما يقرب من 22 فيلما أبرزها فيلم «حنفي الأبهة، الغني والفقير، رمضان فوق البركان، وجزيرة النساء، الأستاذ أيوب، ويوم الأحد الدامي».

- شاركت في عدد من المسلسلات والمسرحيات مثل، «أهلا يا جدو العزيز، وخمسة وخمسة، حدث في بيت القاضي».

- لاحقتها العديد من التقارير والأخبار التي أفادت بكونها متعددة الزيجات من رجال مصريين ولبنانيين، وصل عددها لـ20 زيجة، بدون إنجاب.

- كما تم تداول أخبار تفيد بأنها أصيبت بالجنون في آخر أيام حياتها وتم إيداعها في النهاية داخل مستشفى الأمراض العقلية.