7 أشياء لا ينصح بفعلها ليلا قبل الذهاب إلى النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر النوم من الأمور الضرورية التي يحتاجها الجسم، حيث يساعد في تحسين الذاكرة، والتخلص من التوتر والقلق، بالإضافة إلى تحسين الحالة المزاجية.

لكن هناك العديد من الأشياء التي لا ينصح بفعلها قبل الذهاب إلى النوم مباشرة، والتي نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

- أخذ حمام ساخن:

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الحمام الساخن يساهم في النوم الجيد، لكن تسبب درجة حرارة الماء المرتفعة مشاكل في النوم وتؤثر على لون بشرتنا، لأنها تحفز تدفق الدم إلى طبقات الجلد العليا، لذا إذا كنت تأخذ حمامًا ساخنًا لمدة تزيد عن 10 دقائق، فسوف تزيل طبقة الدهون الطبيعية وستصبح بشرتك أكثر ضعفًا.

- النوم مع الحيوانات الأليفة:

يحب العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة النوم مع حيواناتهم وهذا ليس شيئًا جيدًا، نظرا لأنه قد تختلف أنماط نوم الحيوانات عن طريقة نوم البشر، حيث يصبح نوم الحيوانات الأليفة أقصر، فضلا عن تغيير أوضاع نومهم أكثر من الأشخاص، مما قد يتسبب في استيقاظك أثناء الليل.

كما يمكن أن يكون لجزيئات الجلد والفراء تأثير سلبي على صحتك ونومك، حتى لو لم تكن لديك حساسية من الحيوانات.

- التدخين:

تمامًا مثل الكافيين، للنيكوتين تأثير محفز على أجسامنا، حيث يزيد من ضربات القلب وضغط الدم ويحفز نشاط الدماغ، وكل هذه العمليات لا تجعلك تنام بشكل أفضل، حتى إذا كنت تنام ، فإن جودة نومك لن تكون كافية، فالمدخنون أكثر عرضة للإصابة بالأرق من الأشخاص الذين لا يدخنون.

إذا كنت لا ترغب في الإقلاع عن التدخين، فحاول ألا تدخن قبل ساعتين من النوم، سيساعدك على النوم بشكل أسرع وسيكون نومك أكثر صحة.

- ممارسة التمارين الرياضية:

بشكل عام، ممارسة الرياضة لها تأثير جيد على النوم، لأنها يمكن أن تساعدنا على النوم بشكل أسرع وتخفيف التوتر، لكنها تعمل فقط إذا انتهيت من التمرين قبل 3-4 ساعات أو حتى 6 ساعات من الذهاب إلى الفراش، وإذا كنت قد عدت للتو من صالة الألعاب الرياضية وذهبت إلى الفراش مباشرة، فلن يسمح لك جسدك المستيقظ بالنوم، خاصة إذا كنت تأخذ حمامًا ساخنًا يثير الجهاز العصبي.

- تناول الماء:

كمية قليلة من الماء قبل النوم مفيدة لجسمك، ولكن إذا كنت تشرب الكثير من الماء، فمن المحتمل أن تستيقظ في الليل وتكون لديك أكياس تحت عينيك في الصباح، هذا لا يعني أنه يجب عليك التوقف عن شرب الماء في النوم.

- الانخراط في الأنشطة الإبداعية:

غالبًا ما يعتبر الفن وسيلة جيدة للراحة ، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا عندما يتعلق الأمر بنوع الراحة التي تحتاجها قبل النوم، إذا كنت ترسم أو تكتب أو تعزف على آلة موسيقية، فسيكون عقلك نشطًا للغاية، لهذا السبب إذا بقيت مستيقظًا لوقت متأخر، فمن المحتمل أن تظل مستيقظًا حتى الصباح.

حيث تتطلب الأنشطة الإبداعية الكثير من الجهد، وللتهدئة، يحتاج الدماغ إلى بعض الوقت، لذا من الأفضل تجنب أي نشاط دماغي رائع قبل ساعة واحدة من الذهاب إلى الفراش.

- استخدام الأجهزة الإلكترونية:

يوصى بإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول والهاتف لأن هذه الأجهزة تصدر ضوءًا ضارًا، لذلك من الأفضل أيضًا تجنب استخدام الهاتف لقراءة كتاب قبل النوم، وبدلاً من ذلك ، اختر كتابًا مطبوعًا أو جهازًا إلكترونيًا خاصًا أقل ضررًا لعينيك ونومك.