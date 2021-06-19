10 فوائد مذهلة لا تتوقعها لشرب الشاي الأخضر بالليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الشاي الأخضر مع عصير الليمون هو مشروب مهدئ يمكنك الاستمتاع به في أي وقت من اليوم.

كما أنها مغذي للغاية، وقد توصلت الأبحاث إلى أنه مرتبط بقائمة طويلة من الفوائد الصحية المحتملة.

وفيما يلي 10 من أهم الفوائد الصحية للشاي الأخضر بالليمون، وفق ما أورد موقع healthline، المعني بالأمور الصحية.

1. غني بمضادات الأكسدة

الشاي الأخضر والليمون غنيان بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في الحماية من الالتهاب وتلف الخلايا بسبب الأكسدة.

وتلعب مضادات الأكسدة تلعب دورًا رئيسيًا في الصحة والمرض وقد تحمي من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان والسمنة

2. يعزز فقدان الوزن

يمكن أن يكون الشاي الأخضر مع الليمون إضافة رائعة لنظام غذائي صحي لفقدان الوزن.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يدعم فقدان الوزن ويزيد من حرق الدهون.

وتشير الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل وزن الجسم ودهون الجسم. وجدت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن بعض المركبات الموجودة في الليمون يمكن أن تساعد أيضًا في منع زيادة الوزن.

3. يقي من مرض السكري

ومن المثير للاهتمام أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم والحماية من مرض السكري من النوع 2.

شرب الشاي بانتظام قد يقلل أيضًا من الالتهاب ويعزز قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة. الأنسولين هو الهرمون الذي ينقل السكر من مجرى الدم إلى الخلايا.

4. قد يعزز صحة القلب

وجدت الأبحاث أن الشاي الأخضر والليمون مرتبطان بفوائد عديدة لصحة القلب.

وأفادت إحدى المراجعات أن الحمضيات الفلافونويد، بما في ذلك تلك الموجودة في الليمون، قد تثبط الالتهاب، وتحسن وظيفة الأوعية الدموية، وتدعم مستويات الكوليسترول الصحية.

وجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين تناولوا الليمون يوميًا قد انخفض لديهم مستويات ضغط الدم ، خاصةً عند المشي بانتظام.

وبالمثل ، أظهر تحليل لتسع دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأخضر بانتظام لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية من أولئك الذين لم يشربوا الشاي الأخضر.

وذكرت وجدت مراجعة حديثة لـ 24 دراسة أيضًا أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي المرتفع ، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب.

5. يدعم صحة الدماغ

على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث على البشر، تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر والليمون قد يقدمان العديد من الفوائد المحتملة لصحة الدماغ.

على سبيل المثال، وجدت مراجعة واحدة من ثماني دراسات أن شرب الشاي الأخضر كان مرتبطًا في بعض الدراسات بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والضعف الإدراكي.

وجدت دراسة أخرى أن تناول الشاي الأخضر بشكل متكرر يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي لبعض البروتينات المشاركة في تطور مرض ألزهايمر.

ويرتبط شرب الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بالخرف وضعف وظائف المخ ومرض الزهايمر.

6. قد يعزز المناعة

يعتبر الليمون مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، وهو عنصر غذائي دقيق قابل للذوبان في الماء وله خصائص قوية مضادة للأكسدة.

ويلعب فيتامين ج دورًا مركزيًا في جهاز المناعة عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة الخلايا المناعية.

قد تساعد زيادة تناولك لفيتامين ج أيضًا في علاج العديد من أنواع التهابات الجهاز التنفسي والجهازية والوقاية منها.

كل من الشاي الأخضر والليمون غنيان أيضًا بمضادات الأكسدة، والتي تساعد في دعم نظام المناعة الصحي.

7. يزيد من مستويات الطاقة

الشاي الأخضر هو مصدر طبيعي للكافيين، وهو منبه للجهاز العصبي المركزي يستخدمه الناس غالبًا لزيادة مستويات الطاقة لديهم.

ويحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تقلل من التعب، وتعزز اليقظة، وتحسن الأداء المعرفي والجسدي.

8. قد يساعد في منع حصوات الكلى

حصوات الكلى عبارة عن رواسب معدنية صلبة يمكن أن تتشكل في الكلى وتسبب أعراضًا مثل الألم والغثيان وكثرة التبول.

ويرتبط شرب الشاي الأخضر بانخفاض خطر الإصابة بحصوات الكلى، كما يحتوي عصير الليمون أيضًا على حامض الستريك، والذي يمكن أن يساعد في منع حصوات الكلى أيضًا.

9. قد يساعد في الحماية من السرطان

قد يمتلك كل من الشاي الأخضر والليمون خصائص قوية لمكافحة السرطان.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الليمون والشاي الأخضر يمكن أن يقللوا من نمو وانتشار عدة أنواع من الخلايا السرطانية.

10. يحافظ على رطوبتك

يمكن أن يساعدك شرب الشاي الأخضر مع الليمون في الحفاظ على رطوبتك، ما قد يساعد في دعم العديد من جوانب الصحة.

كيف تصنع كوب الشاي الأخضر بالليمون في المنزل؟

- للبدء، أحضر كوبًا واحدًا (237 مل) من الماء ليغلي، ارفعه عن النار واتركه يبرد لمدة 2-3 دقائق قبل صبه في كوب.

- بعد ذلك، أضف كيس شاي أخضر واتركه ينقع لمدة 1-3 دقائق. إذا كنت تستخدم أوراق الشاي السائبة بدلاً من ذلك، أضف حوالي 1 ملعقة كبيرة (2 جرام) باستخدام كرة شاي أو مصفاة.

- أخيرًا، أضف بعض عصير الليمون الطازج عن طريق عصر ما يصل إلى نصف ليمونة مباشرة في الشاي.

- يمكنك تحسين النكهة أكثر بمكونات مثل العسل أو القرفة أو الزنجبيل أو النعناع الطازج.

- استمتع بـ3-5 أكواب يوميًا لتحافظ على رطوبتك وتعظيم الفوائد الصحية المحتملة للشاي الأخضر بالليمون.